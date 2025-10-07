Balaton: kétszer ijesztették meg a gigacsukát

Szeptember 20-án Kaposvár mellett, a Deseda-tavon rendezték meg I. Kajakos Pergető Országos Bajnokságot, amelyet Duchony Zoltán nyert meg, írta a pecaverzum.hu.

Egy óriási balatoni csuka tette fel az i-re a pontot Duchony Zoltánnak

Az újdonsült magyar bajnok tíz nappal később egy barátja, Székelyhidi Péter meghívására a Balatonra látogatott pergetni. A nyugati medencében, Keszthelynél szálltak csónakba, és radarral keresték a halakat az iszapon.

Az idő közel sem olyan volt, mint jósolták: félméteres hullámok és hideg, északi szél nehezítette a halak megközelítését.

100 centiméteres álomcsuka

„A sors iróniája, hogy reggel a kezdésnél annyit mondtam Petinek, hogy az sem érdekel, ha ma egy süllőt vagy harcsát sem fogok, csak fognék már egy szebb csukát!” – ilyen tehát az, amikor a kívánságból valóság válik. Csak kérni kell – szokták mondani. A 100 centiméteres álomcsukát olasz, kézzel készített, fehér színű gumihallal csapták be.

A Sonline.hu megírta: az I. Kajakos Pergető Országos bajnokságot rendezték meg a Desedán, összesen 23-an indultak.