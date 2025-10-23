2 órája
Balaton: lendületesen zajlik a haltelepítés, pénteken újabb ponty és süllőszállítmány érkezhet
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szerdán két helyszínen telepítettünk fogható méretű pontyokat a Balatonba.
Az őszi szezon a haltelepítések időszaka a Balaton körül.
Fotó: Balatoni Hal
Ezzel együtt idén összesen 205 188 kilógrammot teljesítettek a 300.000 kilós éves telepítési kötelezettségükből.
– Az első fuvart a balatonlellei BAHART kikötőben telepítettük be a tóba – számolt be a társaság. – Itt, 1 090 kg háromnyaras pontyot engedtünk le csúszda segítségével a Balatonba. A mai második, és egyben utolsó halszállítmányt a balatonföldvári BAHART kikötőbe szállítottuk, ahol 1 355 kg fogható méretű pontyot engedtünk le a kádakról.
A pénteki tógazdasági fogás függvényében az alábbi helyszíneket jelezzük előre háromnyaras ponty és egynyaras süllőtelepítésre:
- Balatonlelle, BAHART kikötő
- Balatonszemes. BAHART kikötő
- Balatonföldvár, BAHART kikötő
- Siófok, BAHART kikötő
- Tihany, BLKI kikötő.