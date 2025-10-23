október 23., csütörtök

Horgászok álma

Balaton: lendületesen zajlik a haltelepítés, pénteken újabb ponty és süllőszállítmány érkezhet

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szerdán két helyszínen telepítettünk fogható méretű pontyokat a Balatonba.

Harsányi Miklós
Az őszi szezon a haltelepítések időszaka a Balaton körül.

 Ezzel együtt idén összesen 205 188 kilógrammot teljesítettek a 300.000 kilós éves telepítési kötelezettségükből.

A cég az idén összesen 205 188 kilógrammot teljesített  a 300.000 kilós éves telepítési kötelezettségéből

– Az első fuvart a balatonlellei BAHART kikötőben telepítettük be a tóba – számolt be a társaság. – Itt, 1 090 kg háromnyaras pontyot engedtünk le csúszda segítségével a Balatonba. A mai második, és egyben utolsó halszállítmányt a balatonföldvári BAHART kikötőbe szállítottuk, ahol 1 355 kg fogható méretű pontyot engedtünk le a kádakról.

A pénteki tógazdasági fogás függvényében az alábbi helyszíneket jelezzük előre háromnyaras ponty és egynyaras süllőtelepítésre:

  • Balatonlelle, BAHART kikötő
  • Balatonszemes. BAHART kikötő
  • Balatonföldvár, BAHART kikötő
  • Siófok, BAHART kikötő
  • Tihany, BLKI kikötő.

 

