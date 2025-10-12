október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Finomság

2 órája

A Balaton sütijének egyik nyertes finomságát már holnaptól kóstolhatják a neves siófoki cukrászdában

Címkék#Hableány#balatoni#desszert

Idén is megédesíti az őszt a Balaton: a tó környéki cukrászdák ismét összemérték tudásukat, hogy megalkossák a régió legfinomabb desszertjét. A Balaton sütije címet 2025-ben a balatongyöröki Promenád Kávéház Hableány nevű kreációja nyerte el, de siófoki finomság is van a nyertesek között.

Molnár Dániel
A Balaton sütijének egyik nyertes finomságát már holnaptól kóstolhatják a neves siófoki cukrászdában

Forrás: visitbalaton365.hu

Az év Balaton sütije versenyre több mint harminc nevezés érkezett, a versenyzők pedig arra törekedtek, hogy a Balaton hangulatát és ízeit jelenítsék meg alkotásaikban. A desszertekben gyakran találkozhattunk a tó környékének gyümölcseivel és magvakkal, így például szőlővel, barackkal, szilvával, málnával, mandulával és dióval. A díjakat Badacsonyban, a Füge Feszt keretében adták át, és a nyertes süteményeket október 13-tól már a nagyközönség is megkóstolhatja.

A 2025. év Balaton sütije: Hableány. Fotó: Visitbalaton365
A 2025. év Balaton sütije: Hableány. Fotó: Visitbalaton365

2025 Balaton sütije, a Hableány

A fő kategória győztese a Hableány, mogyoróval, málna mousse-szal, nugáttal és piskótával készült, és egy ropogós réteg egészíti ki a desszertet, ami a tó hullámzását idézi. A balatongyöröki Promenád Kávéház cukrásza, Vadócz Jenő már számos elismerést szerzett, többek között díjnyertes szaloncukrok, bejglik és fagylaltkülönlegességek fűződnek a nevéhez. Törekvése, hogy a Balaton ne csupán a nyári hónapokban legyen vonzó úti cél, hanem egész évben élményt kínáljon a látogatóknak.

 

A mentes kategória nyertese a Balaton kincsei lett, szintén Vadócz Jenő kreációja, amely glutén- és laktózmentes változatban kínál kakaós piskótát, áfonya–málna zselét és mogyoró mousse-t, tetejét arany dekoráció díszíti. 

Mentes kategória nyertese. Fotó: Visitbalaton365

A junior kategória győztese, A Tópart Kincse nevű desszert, pálinkás szilvazselével, mandulamousse-szal, fahéjas linzerrel és karamellás bevonattal, melyet Lovas Nóra, cukrász szaktechnikus tanuló készített, aki már most ígéretes tehetségnek számít a szakmában. Kreatív, lelkes és elhivatott fiatal, aki nemcsak tehetségével, hanem eddigi eredményeivel is kitűnik: tavaly aranyérmet szerzett a Krúdys szakmai házi versenyen, azóta pedig folyamatosan bizonyítja, hogy a cukrászatban a szív és a kreativitás a legfontosabb alapanyag. A siófoki Dinasztia Cukrászda büszkén mutatja be A Tópart Kincse desszertet, amelyet a tulajdonos, Bán Tamás szakmai felügyelete mellett készített el.

Junior kategória nyertese. Fotó: Visitbalaton365

A díjnyertes sütemények több balatoni cukrászdában elérhetők lesznek, így a Hableány a Promenád Kávéházban (Balatongyörök), a junior kategória győztese pedig a siófoki Dinasztia Cukrászdában. A fődíjas cukrászdák értékes támogatást és marketingcsomagot kaptak, a mentes és junior kategória győztesei pedig Kotányi-fűszertámogatásban részesültek. A Balaton süteménye kezdeményezés célja, hogy a tó ne csak a nyári hónapokban, hanem egész évben élményt kínáljon, és bemutassa a balatoni cukrászat sokszínűségét és kreativitását.

Bővebben az év sütijéről az alábbi oldalon olvashatunk. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu