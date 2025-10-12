A Balaton sütijének egyik nyertes finomságát már holnaptól kóstolhatják a neves siófoki cukrászdában

Az év Balaton sütije versenyre több mint harminc nevezés érkezett, a versenyzők pedig arra törekedtek, hogy a Balaton hangulatát és ízeit jelenítsék meg alkotásaikban. A desszertekben gyakran találkozhattunk a tó környékének gyümölcseivel és magvakkal, így például szőlővel, barackkal, szilvával, málnával, mandulával és dióval. A díjakat Badacsonyban, a Füge Feszt keretében adták át, és a nyertes süteményeket október 13-tól már a nagyközönség is megkóstolhatja.

A 2025. év Balaton sütije: Hableány. Fotó: Visitbalaton365

2025 Balaton sütije, a Hableány

A fő kategória győztese a Hableány, mogyoróval, málna mousse-szal, nugáttal és piskótával készült, és egy ropogós réteg egészíti ki a desszertet, ami a tó hullámzását idézi. A balatongyöröki Promenád Kávéház cukrásza, Vadócz Jenő már számos elismerést szerzett, többek között díjnyertes szaloncukrok, bejglik és fagylaltkülönlegességek fűződnek a nevéhez. Törekvése, hogy a Balaton ne csupán a nyári hónapokban legyen vonzó úti cél, hanem egész évben élményt kínáljon a látogatóknak.

A mentes kategória nyertese a Balaton kincsei lett, szintén Vadócz Jenő kreációja, amely glutén- és laktózmentes változatban kínál kakaós piskótát, áfonya–málna zselét és mogyoró mousse-t, tetejét arany dekoráció díszíti.

Mentes kategória nyertese. Fotó: Visitbalaton365

A junior kategória győztese, A Tópart Kincse nevű desszert, pálinkás szilvazselével, mandulamousse-szal, fahéjas linzerrel és karamellás bevonattal, melyet Lovas Nóra, cukrász szaktechnikus tanuló készített, aki már most ígéretes tehetségnek számít a szakmában. Kreatív, lelkes és elhivatott fiatal, aki nemcsak tehetségével, hanem eddigi eredményeivel is kitűnik: tavaly aranyérmet szerzett a Krúdys szakmai házi versenyen, azóta pedig folyamatosan bizonyítja, hogy a cukrászatban a szív és a kreativitás a legfontosabb alapanyag. A siófoki Dinasztia Cukrászda büszkén mutatja be A Tópart Kincse desszertet, amelyet a tulajdonos, Bán Tamás szakmai felügyelete mellett készített el.

Junior kategória nyertese. Fotó: Visitbalaton365

A díjnyertes sütemények több balatoni cukrászdában elérhetők lesznek, így a Hableány a Promenád Kávéházban (Balatongyörök), a junior kategória győztese pedig a siófoki Dinasztia Cukrászdában. A fődíjas cukrászdák értékes támogatást és marketingcsomagot kaptak, a mentes és junior kategória győztesei pedig Kotányi-fűszertámogatásban részesültek. A Balaton süteménye kezdeményezés célja, hogy a tó ne csak a nyári hónapokban, hanem egész évben élményt kínáljon, és bemutassa a balatoni cukrászat sokszínűségét és kreativitását.

