Édes élmények

44 perce

Siófokon találták meg a Tópart kincsét, amiről már bárki véleményt mondhat ebben a cukrászdában

Címkék#Dinasztia Cukrászda#Lovas Nóra#verseny#junior#desszert

Mostantól bárki megkóstolhatja Siófokon a verseny legjobb tanuló cukrászának győztes desszertjét. A Balaton sütije idei fődíját a balatongyöröki Promenád Kávéház Hableány nevű desszertje nyerte el, junior kategóriában pedig a siófoki Dinasztia Cukrászda diadalmaskodott: Lovas Nóra, cukrász szaktechnikus tanuló A Tópart kincse nevű süteményével bizonyult a legjobbnak.

Krausz Andrea

A sütemény a szilva gazdag ízét és a mandula eleganciáját egyesíti, és már most megkóstolható a Dinasztia pultjában – a cukrászda ezüstérmes, Mágia nevű kreációjával együtt. Lovas Nóra, a Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium cukrász szaktechnikus tanulója elmondta, hogy a Balaton sütije versenyre készült édesség teljes egészében a saját ötlete volt, amelyet a siófoki Dinasztia Cukrászda támogatásával valósított meg.
– Nagyon nagy örömmel tölt el, és büszke vagyok rá, hogy megnyertem a versenyt. Hálás vagyok a cukrászdának is, amiért lehetőséget kaptam, és teljesen szabad kezet adtak a sütemény elkészítésében – mondta a verseny lezárulta után a Sonline.hu-nak Lovas Nóra.

Balaton sütije junior nyertes desszert Siófok
A Balaton sütije junior kategóriájának győztes desszertje, amelyet Lovas Nóra készített a siófoki Dinasztia Cukrászdában 
Forrás: VisitBalaton365

Lovas Nóra őszi ízkombinációja szilvával és mandulával

A fiatal cukrász az ízek harmóniáját tudatosan építette fel. 

– A mandula és a szilva szerintem nagyon jól illik egymáshoz. A szilvazselé mellé próbáltam a mandula sokféle verzióját felhasználni. Nekem a borvidékek őszi hangulata jutott eszembe, így alakult ki ez az őszi ízkombináció

 – tette hozzá a verseny junior győztese, aki tavasszal teszi le a szakvizsgát, és elmondása szerint mindenképpen a cukrász szakmában szeretne elhelyezkedni.

Számos kiemelkedő cukrászda működik a Balatonnál

Bán Tamás, a Dinasztia Cukrászda vezetője örömmel beszélt arról, hogy a Balaton sütije verseny méltó módon ad lehetőséget a térség cukrászainak bemutatkozására.
– Örülök, hogy megrendezték a Balaton sütije versenyt, mert számos kiemelkedő cukrászda működik a Balatonnál, akiket érdemes megversenyeztetni. A siófoki Dinasztia egész évben várja a vendégeket, és nagyon örülünk annak, hogy ez a verseny is a négyévszakos Balaton gondolatát erősíti – mondta Bán Tamás. Mint mesélte, Lovas Nóra most már a második évét tölti náluk gyakorlaton. A győztes édességgel egy hónapon át kísérleteztek a cukrászműhelyben.

A Balaton sütije junior győztese és a Mágia már kapható Siófokon

A Dinasztia Cukrászda a fő kategóriában is eredményesen szerepelt: Mágia nevű desszertjük, amely diós piskótára, házi sajtkrémre, fügezselére és vilmoskörtés tükörzselére épül, ezüstérmet szerzett a balatongyöröki csapat mögött. A Balaton sütije 2025 verseny fődíját a balatongyöröki Promenád Kávéház Hableány nevű kreációja nyerte el, míg a mentes kategóriában ugyancsak a Promenád Balaton kincsei elnevezésű finomsága bizonyult a legjobbnak. Tavaly a Balaton sütijét a keszthelyi Segreto Cukrászat készítette el, ami a Segreto di Otello nevet viselte.
 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
