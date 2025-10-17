október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
UNESCO

1 órája

Világörökségi rangra léphet a Balaton

Címkék#UNESCO#világörökség#Balaton

Kézzelfogható közelségbe került, hogy a Balaton-felvidéki kultúrtáj felkerüljön az UNESCO világörökségi listájára. Az Építési és Közlekedési Minisztérium már benyújtotta az előzetes értékelési dokumentumot, így akár néhány éven belül megszülethet a döntés a felvételről.

Világörökségi rangra léphet a Balaton

Fotó: Nagy Lajos

A kezdeményezés több mint húsz éve indult, Sándor Péter környezetmérnök javaslatára, és célja, hogy nemzetközi szinten is elismerjék a Balaton és környéke természeti és kulturális értékeit. 

A Balaton felkerülhet az UNESCO világörökségi listájára
A Balaton felkerülhet az UNESCO világörökségi listájára Forrás: Outdooractive

A Balaton-felvidéki kultúrtáj az elkészült dokumentum szerint magában foglalja a Tihanyi-félszigetet, a Tapolcai- és Káli-medencét, a Hévízi-tavat, Balatonfüred reformkori városrészét, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Kis-Balaton nélküli településeit. A területhez Balatonfüred, Keszthely és Hévíz védett belterületei is kapcsolódnak. A Haláp-hegy, a Veszprémfajsz–Balácapusztai római kori villagazdaság és a fenékpusztai Valcum a térség is a történelmi örökségét képviseli.
 A döntés három éven belül várható, ami új fejezetet nyithat Magyarország egyik legkülönlegesebb tájegységének történetében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu