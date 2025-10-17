Világörökségi rangra léphet a Balaton

A kezdeményezés több mint húsz éve indult, Sándor Péter környezetmérnök javaslatára, és célja, hogy nemzetközi szinten is elismerjék a Balaton és környéke természeti és kulturális értékeit.

A Balaton felkerülhet az UNESCO világörökségi listájára Forrás: Outdooractive

A Balaton-felvidéki kultúrtáj az elkészült dokumentum szerint magában foglalja a Tihanyi-félszigetet, a Tapolcai- és Káli-medencét, a Hévízi-tavat, Balatonfüred reformkori városrészét, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Kis-Balaton nélküli településeit. A területhez Balatonfüred, Keszthely és Hévíz védett belterületei is kapcsolódnak. A Haláp-hegy, a Veszprémfajsz–Balácapusztai római kori villagazdaság és a fenékpusztai Valcum a térség is a történelmi örökségét képviseli.

A döntés három éven belül várható, ami új fejezetet nyithat Magyarország egyik legkülönlegesebb tájegységének történetében.