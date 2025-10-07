A kutatók szerint természetes a Balaton mostani vízszintje

A szakemberek szerint a Balaton vízállása körül kialakult aggodalom elsősorban a látványos partvonalváltozásokból fakad, miközben a jelenség mögött jól ismert, természetes hidrológiai folyamatok állnak. A Balaton sekély, széljárta tó, amely érzékenyen reagál az időjárásra. A vízszintet elsősorban a csapadék, a párolgás és a befolyó vizek aránya határozza meg. A kutatók emlékeztetnek: 70 centiméter alatti szintek korábban is előfordultak, sőt 2003-ban a siófoki vízmérce mindössze 23 centimétert mutatott. Ennek ellenére abban az évben is jó volt a vízminőség, és a nyári szezon gond nélkül lezajlott.

A Balaton vízállása október elején – a sekély parti sávok látványa ellenére a kutatók szerint ez természetes folyamat.

Forrás: Facebook/BalatonScience

Vízszintingadozásra szükség van

– Érthető és természetes, hogy a társadalom bizonyos csoportjai – a horgászok, fürdőzők, vitorlázók és turisztikai szereplők – részéről az az elvárás, hogy a Balatonban minél több víz legyen – írja közösségi oldalán a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. Hozzáteszik: A tudományos tapasztalat ugyanakkor azt mutatja, hogy a tartósan magas vízszint nem feltétlenül kedvez az élővilágnak, sőt, bizonyos körülmények között akár kedvezőtlen hatással is lehet a vízminőségre.

A tó nádasai, sekély parti élőhelyei és halállománya számára egy bizonyos mértékű vízszint-ingadozás természetes és egyben szükséges is. Ha a vízszint tartósan magas, akkor a parti zóna élőhelyei fokozatosan leépülhetnek, ami hosszabb távon az ökoszisztéma sokféleségét veszélyezteti.

A Balaton vízállása és az algásodás nem függ össze közvetlenül

A HUN-REN kutatóinak mérései szerint az alacsony vízszint nem okoz tömeges algásodást. Előfordulhat ugyan, hogy a sekélyebb, melegebb parti területeken – főleg a déli parton – fonalas zöldalgák jelennek meg, de ez lokális, természetes és ártalmatlan jelenség. Az elmúlt két évtizedben mindössze két alkalommal, 2019-ben és 2021-ben haladta meg az algák mennyisége az Egészségügyi Világszervezet határértékét, és ez nem a vízszinttel, hanem a tápanyagterheléssel függött össze. A vízminőséget sokkal inkább a foszfor mennyisége és elérhetősége határozza meg, mintsem a víz mélysége.