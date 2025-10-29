Már a meleg se jár nekünk? Ezúttal a Balaton hőmérséklete tolt ki a somogyiakkal

Vármegyénk több pontján is igazi vénasszonyok nyarát idéző hőmérséklet van, a Balaton környékén élők azonban ebből pont semmit sem érezhetnek, a tó alacsony hőmérsékletének hatása miatt. Míg Kaposváron 18 fokot mértek, addig Siófoknál csak 13,5 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála – ilyen a Balaton vízének hőmérséklete október végén.

A Balaton vízének hőmérséklete lehűti a tó környékét

Forrás: Hungaromet Zrt.

A Balaton vízének hőmérséklete babrált ki a somogyiakkal

A HungaroMet jelentése szerint a Balaton jelenleg 11 fokos, a derült, napos, szinte szélcsendes időben pedig rendkívül jól érvényesül a tó hűtő hatása, ami jelen esetben nem éppen kedvező, legalábbis a melegebb hőmérséklet kedvelőinek bizonyosan nem.

A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. honlapjának tájékoztatása szerint a közvetlenül vagy majdnem közvetlenül a vízparton található mérőállomásaink több fokkal hűvösebbet mérnek, mint néhány kilométerrel messzebb a tóparttól. Somogyban a leglátványosabb jelenleg ez a jelenség, hisz amíg Fonyódon és Siófokon is csak 14 fok körüli a hőmérsékletet mérünk, addig kissé délebbre, Kisbárapátiban és Iregszemcsén is 18 fok van.

Míg Kaposváron 18, addig Siófoknál csak 13,5 fokot mutatnak a hőmérők

Forrás: Hungaromet Zrt.

A Balaton hűsítő hatása nem éppen a legjobb időszakban jelentkezik, legalább is a tél közeli hónapokban nem annyira szoktunk hozzá.