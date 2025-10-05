Jövőre már új és zöldebb arcát mutatja a boglári városközpont

A többéves előkészítési folyamat után a megvalósítás szakaszába lépett a balatonboglári városközpont-felújítási projekt. Ennek eredményeként teljesen átalakul a posta előtti tér.

– Gyalogosbarát, élhető város koncepciója mentén készültek el a tervek. A parkolóhelyek száma nem változik, ugyanakkor nő a zöldfelület, és a térre csökkentett sebességgel lehet majd behajtani, így az elsősorban a gyalogosok számára válik elérhetőbbé –mondta Mészáros Miklós, polgármester. Hangsúlyozta: a piactér az építkezés ideje alatt is látogatható marad, a munkálatok várhatóan jövő májusra fejeződnek be. A nyugati oldalon parkosítás is megvalósul.

Nem ez az egyetlen eredmény Balatonbogláron: a város sikeresen pályázott a Versenyképes Járások programban. Így 25 millió forintból a tűzoltóság számára a munkakörülményeik és biztonságuk javítására új eszközöket vásárolhatnak. 17 millió forintból például bevetési ruhákat, sisakokat, csizmákat szereznek be, a fennmaradó összeg pedig személyi juttatásokat tesz lehetővé.

Régóta várt fejlesztés kezdődött el Balatonbogláron, ahol jövőre már egészen új, szebb és zöldebb arcát mutatja majd a városközpont

Fotó: MW

– Szintén ebből a programból nyertük 21 millió forintot útfelújításra: az Attila utcában folytatódik az útfelújítás: a már elkészült szakaszt a temetőtől egészen a Pincesorig tudjuk meghosszabbítani – ismertette a terveket a polgármester.

Az idén is támogatta a város az iskolakezdést: az általános iskolások számára ingyenesen biztosítottak a füzetcsomagokat – mintegy hatezer darabot –, emellett további 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt kaptak. A középiskolások és egyetemisták számára 12 ezer forintos támogatást nyújt a város az igénylések alapján. A nyugdíjasok szintén 12 ezer forint értékű vásárlási utalványban részesülnek.

Balatonbogláron egyre több a turista

Ezeket a támogatásokat a turizmusból származó bevételekből tudják fedezni. A kúrtaxa bevételek ismét sikeresnek bizonyultak: a tavalyi szintet elérve mintegy 70 millió forint folyt be az idegenforgalmi adóból. Ez körülbelül 130 ezer vendégéjszakát jelentett, amely a gyermekekkel együtt becslések szerint 180 ezer vendégéjszakára tehető – ez nagyjából megegyezik a tavalyi eredménnyel.

– A Várdomb bevételei is kiemelten fontosak, hiszen a strandok ingyenesen látogathatók, így a pontos létszám nem regisztrálható. Ugyanakkor a Várdomb a turisztikai szezon szempontjából meghatározó: a Gömbkilátó és a Magasösvény forgalma 2024. szeptember 30-ig 115 millió 719 ezer forintot tett ki, több mint 214 ezer látogató mellett. Ez akkor 540 forintos jegyár-átlagot jelentett. Az idei év ugyanezen időszakában a bevétel 139 millió 820 ezer forintra nőtt, miközben a látogatók száma meghaladta 218 ezret, az átlagos jegyár pedig 640 forintra emelkedett. Ez 20 százalékos bevételnövekedést és 2 százalékos látogatószám-emelkedést jelent.

Balatonbogláron készülnek az őszi TOP-pályázat második fejezetére, amely a kerékpárút-fejlesztésről szól. A közbeszerzés előkészítése folyamatban van, várhatóan még idén megtörténik, így a jövő évben már ez a fejlesztés is megvalósulhat.