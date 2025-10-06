Balatoni fotós templomséták fordulatos történetek sorával

Szórakoztató ismeretterjesztő előadássorozattal rukkolt elő Zubreczki Dávid, a Templomséták a Balaton körül című, könyvészetileg is figyelemreméltó kötet szerzője. Az idei nyári szezonban hat déli parti, és két északi parti településre látogatott el, hogy a vidék legrangosabb és legfontosabb szakrális épületeit bemutassa az érdeklődőknek. Egy-egy találkozás alkalmával nemcsak a szerző előadását hallhatta a rendezvény közönsége, hanem Bődey János mesélő épületfotóival is megismerkedhetett a publikum, mi több, kérdezhették is az alkotót a népszerű programsorozat résztvevői. A Balatoni templomséta Balatonbogláron a Szent Kereszt Felmagasztalása titulust viselő templomban kezdődött, majd a balatonföldvári Szent Kereszt-templomban hangzott el előadás. Ezt követően a balatonszárszói református templomba szólt a meghívó, majd a balatonlellei Szentháromság-templomba, s végül a siófoki, Makovecz Imre-tervezte evangélikus templomba. Az északi parton az alsóőrsi Boldog Gizella Királyné-templomban, valamint a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolnában várták az érdeklődők az „építészeti mesélőt”, hogy felidézze egy-egy szakrális hely fordulatos történetét, s jelenét.

