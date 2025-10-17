50 perce
Továbbra is a magyar álom része a nyaraló a Balatonnál, még a 3 százalékos hitelt is beáldoznánk érte
A Balaton továbbra is a magyar álomnyaralás szimbóluma – nem csoda, hogy egyre többen keresnek itt saját menedéket vagy befektetési lehetőséget. A balatoni ingatlanok nemcsak a pihenés záloga, hanem az egyik legbiztosabb értékőrző befektetés is, még a mostani piaci környezetben is.
Második otthonná vált a balatoni nyaraló
Forrás: epiteszforum.hu
Fotó: Hlinka Zsolt
A Balaton közkedvelt nyaraló övezet, a pihenésre és kikapcsolódásra teljesen alkalmas ingatlanok tárháza. Néha a rohanó hétköznapokból jó kiszakadni, és élvezni a pihenést elvonulást egy kellemes környezetben. A saját használatra vásárolt ingatlan mellett, sokan gondolkodnak befektetési céllal vásárolni balatoni ingatlanokat. Sokan még a főszezon alatt rövid távon kiadott ingatlanokkal kívánnak elérni hozamokat ingatlanjaikkal. A szakértő szerint megéri jelenleg is ingatlant vásárolni ilyen céllal.
– Balatonnak mindig vannak reneszánsz időszakai, és a Balaton mindig keresett volt. Tapasztalataim alapján jelenleg a kisebb nyaralókat keresik, főként a felújítandó kisebb ingatlanokat, 50-60 millió forintig. Illetve a Balatonon épült társas házakból kialakított lakásokat is keresik, a nyaraló övezeten kívül, főleg az új 3 százalékos hitelprogramot kihasználva. Nyaralóként használt lakófunkcióval rendelkező lakásokat is keresik, vagy balatoni családi házakra is nagy az érdeklődés. Megéri mindig befektetés céllal vásárolni, a szezonban jól ki lehet adni a nyaralókat, így egész klassz bevételt lehet ez által generálni – mondta Boldizsár Balázs a Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.
Balatoni ingatlanok árai jelenleg
A Balaton déli partja továbbra is az egyik legkeresettebb nyaralóövezet Magyarországon, azonban az ingatlanárak jelentősen szóródnak attól függően, hogy mennyire van közel a vízhez az adott telek, milyen az ingatlan állapota, és melyik településen helyezkedik el. Az ingatlanbazar.hu oldal jelenlegi kínálata alapján jól kirajzolódik, hogy a déli parton már 10–30 millió forint körül is találni felújításra szoruló vagy közepes állapotú nyaralókat, ám a vízpart közvetlen közelében, illetve a népszerűbb településeken, mint Siófok, Balatonlelle vagy Fonyód, a hasonló állapotú ingatlanok ára gyakran 40–80 millió forint közé is felkúszik. Például egy 78 négyzetméteres, 2+2 szobás nyaraló ára az oldalon 129,9 millió forint, míg a „nyaraló 10 millió forint alatt” kategóriában leginkább kisebb, elöregedett, vidéki fekvésű házak találhatók.
Mennyibe kerül a felújítás?
Az országos árak alapján ma Magyarországon a következő átlagos árakkal számolhatunk a felújítások alkalmával. Egy-egy felújítás és építkezés költségvetése nagyon függ a kívánt műszaki tartalom elérésétől. A kisebb javításokat, mint festés vagy egyszerű javítások, 30-60 ezer forint/nm áron végzik el. A közepes felújítás, amely már burkolatcseréket, víz- és villanyszerelési munkákat is tartalmaz, 80-150 ezer Ft/nm közötti összeget igényel. Az igazán átfogó, teljes körű felújítás, amely prémium anyagokat, nyílászárócserét és gépészeti korszerűsítéseket is magába foglal, 150-300 ezer forint/nm is lehet. Például egy 50 négyzetméteres ingatlan esetén az alapfelújítás 1,5–3 millió forintos, a közepes állapot felújítása 4–7,5 millió forintos tartományban mozoghat, míg egy teljes körű felújítás akár 7,5–15 millió forintba is kerülhet.
- A Balaton tekintetében általában az árak magasabbak szoktak lenni, úgy mint építőanyag és szakmunkák, de itt is lehet szerencsénk.
– Változó árak vannak, ha sikerül a felújítás környékén helyi jó szakembert megfogadni, akkor egész jó költségvetést össze lehet rakni. Természetesen, ha messziről kell hozni az iparost, akkor így a munkálatok már többe is kerülhetnek – mondta Boldizsár Balázs, Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.