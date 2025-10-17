Továbbra is a magyar álom része a nyaraló a Balatonnál, még a 3 százalékos hitelt is beáldoznánk érte

A Balaton közkedvelt nyaraló övezet, a pihenésre és kikapcsolódásra teljesen alkalmas ingatlanok tárháza. Néha a rohanó hétköznapokból jó kiszakadni, és élvezni a pihenést elvonulást egy kellemes környezetben. A saját használatra vásárolt ingatlan mellett, sokan gondolkodnak befektetési céllal vásárolni balatoni ingatlanokat. Sokan még a főszezon alatt rövid távon kiadott ingatlanokkal kívánnak elérni hozamokat ingatlanjaikkal. A szakértő szerint megéri jelenleg is ingatlant vásárolni ilyen céllal.

Balatoni ingatlanok vásárlása még most is jó befektetés. Fotó: Ladóczki Balázs

– Balatonnak mindig vannak reneszánsz időszakai, és a Balaton mindig keresett volt. Tapasztalataim alapján jelenleg a kisebb nyaralókat keresik, főként a felújítandó kisebb ingatlanokat, 50-60 millió forintig. Illetve a Balatonon épült társas házakból kialakított lakásokat is keresik, a nyaraló övezeten kívül, főleg az új 3 százalékos hitelprogramot kihasználva. Nyaralóként használt lakófunkcióval rendelkező lakásokat is keresik, vagy balatoni családi házakra is nagy az érdeklődés. Megéri mindig befektetés céllal vásárolni, a szezonban jól ki lehet adni a nyaralókat, így egész klassz bevételt lehet ez által generálni – mondta Boldizsár Balázs a Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.

Balatoni ingatlanok árai jelenleg

A Balaton déli partja továbbra is az egyik legkeresettebb nyaralóövezet Magyarországon, azonban az ingatlanárak jelentősen szóródnak attól függően, hogy mennyire van közel a vízhez az adott telek, milyen az ingatlan állapota, és melyik településen helyezkedik el. Az ingatlanbazar.hu oldal jelenlegi kínálata alapján jól kirajzolódik, hogy a déli parton már 10–30 millió forint körül is találni felújításra szoruló vagy közepes állapotú nyaralókat, ám a vízpart közvetlen közelében, illetve a népszerűbb településeken, mint Siófok, Balatonlelle vagy Fonyód, a hasonló állapotú ingatlanok ára gyakran 40–80 millió forint közé is felkúszik. Például egy 78 négyzetméteres, 2+2 szobás nyaraló ára az oldalon 129,9 millió forint, míg a „nyaraló 10 millió forint alatt” kategóriában leginkább kisebb, elöregedett, vidéki fekvésű házak találhatók.