október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álomnyaralás

50 perce

Továbbra is a magyar álom része a nyaraló a Balatonnál, még a 3 százalékos hitelt is beáldoznánk érte

Címkék#övezet#ingatlanár#Fonyód

A Balaton továbbra is a magyar álomnyaralás szimbóluma – nem csoda, hogy egyre többen keresnek itt saját menedéket vagy befektetési lehetőséget. A balatoni ingatlanok nemcsak a pihenés záloga, hanem az egyik legbiztosabb értékőrző befektetés is, még a mostani piaci környezetben is.

Molnár Dániel
Továbbra is a magyar álom része a nyaraló a Balatonnál, még a 3 százalékos hitelt is beáldoznánk érte

Második otthonná vált a balatoni nyaraló

Forrás: epiteszforum.hu

Fotó: Hlinka Zsolt

A Balaton közkedvelt nyaraló övezet, a pihenésre és kikapcsolódásra teljesen alkalmas ingatlanok tárháza. Néha a rohanó hétköznapokból jó kiszakadni, és élvezni a pihenést elvonulást egy kellemes környezetben. A saját használatra vásárolt ingatlan mellett, sokan gondolkodnak befektetési céllal vásárolni balatoni ingatlanokat. Sokan még a főszezon alatt rövid távon kiadott ingatlanokkal kívánnak elérni hozamokat ingatlanjaikkal. A szakértő szerint megéri jelenleg is ingatlant vásárolni ilyen céllal.

Balatoni ingatlanok vásárlása még most is jó befektetés. illusztráció
Balatoni ingatlanok vásárlása még most is jó befektetés. Fotó: Ladóczki Balázs

– Balatonnak mindig vannak reneszánsz időszakai, és a Balaton mindig keresett volt. Tapasztalataim alapján jelenleg a kisebb nyaralókat keresik, főként a felújítandó kisebb ingatlanokat, 50-60 millió forintig. Illetve a Balatonon épült társas házakból kialakított lakásokat is keresik, a nyaraló övezeten kívül, főleg az új 3 százalékos hitelprogramot kihasználva. Nyaralóként használt lakófunkcióval rendelkező lakásokat is keresik, vagy balatoni családi házakra is nagy az érdeklődés. Megéri mindig befektetés céllal vásárolni, a szezonban jól ki lehet adni a nyaralókat, így egész klassz bevételt lehet ez által generálni – mondta Boldizsár Balázs a Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.

Balatoni ingatlanok árai jelenleg

A Balaton déli partja továbbra is az egyik legkeresettebb nyaralóövezet Magyarországon, azonban az ingatlanárak jelentősen szóródnak attól függően, hogy mennyire van közel a vízhez az adott telek, milyen az ingatlan állapota, és melyik településen helyezkedik el. Az ingatlanbazar.hu oldal jelenlegi kínálata alapján jól kirajzolódik, hogy a déli parton már 10–30 millió forint körül is találni felújításra szoruló vagy közepes állapotú nyaralókat, ám a vízpart közvetlen közelében, illetve a népszerűbb településeken, mint Siófok, Balatonlelle vagy Fonyód, a hasonló állapotú ingatlanok ára gyakran 40–80 millió forint közé is felkúszik. Például egy 78 négyzetméteres, 2+2 szobás nyaraló ára az oldalon 129,9 millió forint, míg a „nyaraló 10 millió forint alatt” kategóriában leginkább kisebb, elöregedett, vidéki fekvésű házak találhatók.

Mennyibe kerül a felújítás?

Az országos árak alapján ma Magyarországon a következő átlagos árakkal számolhatunk a felújítások alkalmával. Egy-egy felújítás és építkezés költségvetése nagyon függ a kívánt műszaki tartalom elérésétől. A kisebb javításokat, mint festés vagy egyszerű javítások, 30-60 ezer forint/nm áron végzik el. A közepes felújítás, amely már burkolatcseréket, víz- és villanyszerelési munkákat is tartalmaz, 80-150 ezer Ft/nm közötti összeget igényel. Az igazán átfogó, teljes körű felújítás, amely prémium anyagokat, nyílászárócserét és gépészeti korszerűsítéseket is magába foglal, 150-300 ezer forint/nm is lehet. Például egy 50 négyzetméteres ingatlan esetén az alapfelújítás 1,5–3 millió forintos, a közepes állapot felújítása 4–7,5 millió forintos tartományban mozoghat, míg egy teljes körű felújítás akár 7,5–15 millió forintba is kerülhet.

BG20251007_Nagymacs_orvosir_sajt_HAON_3
Felújítás Fotó: MW
  • A Balaton tekintetében általában az árak magasabbak szoktak lenni, úgy mint építőanyag és szakmunkák, de itt is lehet szerencsénk. 

– Változó árak vannak, ha sikerül a felújítás környékén helyi jó szakembert megfogadni, akkor egész jó költségvetést össze lehet rakni. Természetesen, ha messziről kell hozni az iparost, akkor így a munkálatok már többe is kerülhetnek – mondta Boldizsár Balázs, Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu