Néma segélykérés – kinyomoztuk a részleteket: ez történt a balatonlellei étteremben

Kinyomoztuk, hogy október 15-én a balatonlellei Burger'Z Bar falai közé lépett be vacsorázni egy négyfős társaság – két férfi és két nő. A vacsora folyamán az egyik nő egy óvatlan pillanatban magára vonta a pincér figyelmét, mégpedig a néma segélykérés kézjelét használva. – Egy kicsit közelebb lépett a kollégához, mintha jelezni akart volna valamit, aztán előrement, hátratette a kezét, és az ujjaival mutatta a jelet – mesélte a Sonline.hu-nak egy, a vendéglátóhelyet jól ismerő helybéli. Mint mondta, nem is egyszer adta le a jelzést, sőt kereste a szemkontaktust is a pincérrel. – Először persze megkérdeztem tőle, hogy biztosan jól látta-e, mert hirtelen helyzet volt, de azt mondta, igen, többször is jelezte a hölgy. Ekkor én értesítettem a hatóságokat – idézte fel a történteket.

Ezt a kézjelet adta le a nő is a balatonlellei Burger'Z Barban. Forrás: police.hu

A balatonlellei Burger'Z Bar falai között derült fény a bűncselekményre

A körzeti megbízottak az étteremben igazoltatták a társaság tagjait. Kiderült, hogy a nő volt párjával érkezett a balatoni étterembe, aki Sárkeresztúron fizikai erőszakkal bántalmazta őt. Az egyenruhások a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A bűncselekménnyel kapcsolatban megállapították, hogy bántalmazás történt, így haladéktalanul felvették a kapcsolatot a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányság munkatársaival, akik büntetőeljárás indítottak. Az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Nem gondolták volna, hogy náluk ilyen történhet

– Még most is a hatása alatt vagyunk. Olvastunk már hasonló esetekről, de inkább nagyobb városokban, nem gondoltuk, hogy pont itt, nálunk történhet ilyesmi. Nagyon örülünk neki, hogy egyre inkább bekerül a köztudatba ez a dolog, és hogy az emberek mernek segítséget kérni

– mesélte forrásunk, aki hozzátette, azóta felhívták minden dolgozó figyelmét arra, hogy mit is jelent ez a kézjel, mert nem mindenki ismerte. A női mosdóban kitesznek egy tájékoztatót arról, mit lehet ilyen esetben tenni. Azon is elgondolkodtak, hogy felveszik a kínálatba az Angel Shot nevű koktélt, ami egy nemzetközileg ismert, titkos segélykérő kód a vendéglátóhelyeken. Az elmúlt napokban ugyanis Budapesten egy hamburgerezőben egy vendég az „Angel Shot” kérésével jelezte, hogy veszélyben van.

