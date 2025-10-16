október 16., csütörtök

Trópusi hangulat Siófokon

1 órája

Régebben befagyott, most banánt szüretelnek a Balatonnál – két hét múlva érik be a kék gyümölcs Siófokon

Címkék#termesztés#Magyar Bálint#teleltetés#kék banán#banánfajta#pálma banánkert

Két hét múlva beérik a kék banán siófoki pálma- és banánkertben. A banán termesztése ugyanis a Magyarországon is lehetséges. Magyar Bálint 1100 négyzetméteres telkén 20-22 banánfajta nő. A növények lassan fóliatakarás alá kerülnek, így vészelik át a hidegebb időszakot.

Krausz Andrea

Magyar Bálint az évek során igazi trópusi kertet varázsolt siófok-kiliti kertjében, ahol bebizonyította, hogy a banán termesztése a mi klímánkon is lehetséges. A hideg beállta előtt természetesen téliesíteni kell a növényeket a siófoki pálma- és banánkertben is. – A banánok fölé már felhúztam a fóliát. Van egy ablakkerethez hasonló faszerkezetem, melyre ilyenkor ősszel csak rá kell fúrnom a fóliát. A legtöbb banánfajta már 10–12 fok alatt nem érzi jól magát, és mostanában esténként már hűvös van – magyarázza a tulajdonos.

Banán termesztése - Siófok
Banán termesztése Siófokon – Magyar Bálint kék banánjai már lassan beérnek
Forrás: Facebook/Pálma és banánkert Siófok

Banán termesztése a siófoki pálma- és banánkertben 

A kertben jelenleg 20–22 banánfajta nő, de Bálint szerint világszerte több mint 1200 termőbanán létezik. Az egyik legkülönlegesebb a kék banán, amely miatt annak idején, mintegy tizennégy éve, elindította a növényárusítást.– Ez a fajta egyszerre bírja a hideget és nagyon finom is. Ha csak ez lenne, nem is kellene fóliát használnom, de mivel mellette sok különleges, csíkos levelű és ritka banán is van, mindet védeni kell a hidegtől – mondja.

25 éve még korcsolyáztunk a Balatonon – most pedig itt a banántermesztés 

A kert déli részén – ha süt a nap – a még januárban is képes 20–25 fokot biztosítani. Éjszaka pedig automatikusan bekapcsol a klíma, ha a hőmérséklet 14 fok alá esik. A siófoki botanikus kert tulajdonosa szerint az éghajlatváltozás miatt ma már egészen más növények érzik jól magukat Magyarországon, mint néhány évtizede. 

– Huszonöt éve még korcsolyáztunk a Balatonon, most meg már nemhogy nem fagy be, hanem a pálmák és a banánok is teremnek. Ha valaki ezt akkor mondja nekem, nem hittem volna el. Ma viszont ez a valóság 

– teszi hozzá a dísznövénykertész.

A kék banán ezerszer jobb ízű

A banánok közül több fajta is termőre fordult. A kék banán egy-két héten belül beérik, jövőre pedig húsz különböző fajtát lehet majd látni az udvarban. Egy-egy fürtön akár 70–80 banán is lehet, de vannak olyan fajták, amelyek harminc kiló termést hoznak. A szakember szerint a boltokban kapható Cavendish-banán, ami banánültetvényeken terem,  ízben nem vetekedhet az otthon termő egzotikus fajtákkal. – A szupermarketekben kapható banánok vastaghéjúak és könnyen szállíthatók, de nem különösebben finomak. 

A kék banán ezzel szemben ezerszer jobb ízű, viszont annyira vékony héjú, mint egy papírlap, így szállítani lehetetlen lenne.

A banán teleltetése és gondozása külön tudomány

– A mínusz hat fokig tűrő növényeket november végén, december elején takarjuk, februárban pedig már kicsomagoljuk. 

A legfontosabb, hogy ne érje őket csapadék, mert ha a hólé befolyik a középső levelekhez, és megfagy, az a fiatal növényeket könnyen tönkreteheti.  

A télálló növényekhez van nálunk speciális növénytakaró kabát termosztáttal, ami automatikusan bekapcsol, ha a hőmérséklet mínusz hat fok alá esne – mesélte Bálint, aki hozzátette,  a következő terve egy fehér homokos „pálma kávézó” kialakítása, melyhez  pálmalevelekből készítenek majd karibi stílusú árnyékolót. 
 

 

