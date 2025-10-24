Banki leállás: napokig nem elérhetőek a szolgáltatások - erre most nagyon figyelj!

Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a következő napokban az OTP Bank és a K&H Bank is, ezért leállásokra kerül sor ennél a két pénzintézetnél, a bankszünnapokon számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető – a banki leállás rengeteg ügyfelet érinthet.

Fejlesztéseket hajtanak végre a digitális rendszereken, a banki leállás sok ügyfelet érinthet

Ingatlan- és jelzáloghitel, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel, babaváró kölcsön: nem elérhető

Bankszünnapok az OTP Banknál

Október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

vámpénztári rendszer,

az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Október 31-én 22 órától 23 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

Bankszünnapok a K&H Banknál

Október 25-én 2:00 és 8:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

Október 26-án 2:00 és 8:00 óra között az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásuk nem lesz elérhető.

A fentiekkel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

Banki leállás: napokig nem elérhetőek a szolgáltatások

Nagy György, az igali Igal-Agro Kft ügyvezetője csütörtökön azt mondta: fontos, hogy az ügyfelek figyeljék a bankszünnapokkal kapcsolatos értesítéseket. Minden utalás elektronikus úton történik manapság, s épp emiatt hasznos, hogy értesüljenek a banki szolgáltatások leállásáról.

– A cégünknél megnézzük a soron következő utalást és időben küldjük a pénzt – közölte az ügyvezető. – Hetente általában 2-3 alkalommal utalunk.

A 11 dolgozót alkalmazó agrárvállalkozás 2025-ben mintegy 730 millió forint bevétellel számol, legközelebb jövő kedden az új alkatrészek árát utalják át a kereskedőnek.