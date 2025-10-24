október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemszünet

1 órája

Banki leállás: napokig nem elérhetőek a szolgáltatások - erre most nagyon figyelj!

Címkék#bankszünnap#mobilbank#OTP Bank

A hosszú hétvégén egyes lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. A banki leállás rengeteg ügyfelet érinthet.

Harsányi Miklós

Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a következő napokban az OTP Bank és a K&H Bank is, ezért leállásokra kerül sor ennél a két pénzintézetnél, a bankszünnapokon számos szolgáltatásuk nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető – a banki leállás rengeteg ügyfelet érinthet.

Fejlesztéseket hajtanak végre a digitális rendszereken, a banki leállás sok ügyfelet érinthet
Fejlesztéseket hajtanak végre a digitális rendszereken, a banki leállás sok ügyfelet érinthet
Fotó: MW

Ingatlan- és jelzáloghitel, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel, babaváró kölcsön: nem elérhető

Bankszünnapok az OTP Banknál

  • Október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • vámpénztári rendszer,
  • az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
  • Október 31-én 22 órától 23 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

Bankszünnapok a K&H Banknál

  • Október 25-én 2:00 és 8:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 
  • Október 26-án 2:00 és 8:00 óra között az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásuk nem lesz elérhető. 

A fentiekkel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

Banki leállás: napokig nem elérhetőek a szolgáltatások

Nagy György, az igali Igal-Agro Kft ügyvezetője csütörtökön azt mondta: fontos, hogy az ügyfelek figyeljék a bankszünnapokkal kapcsolatos értesítéseket. Minden utalás elektronikus úton történik manapság, s épp emiatt hasznos, hogy értesüljenek a banki szolgáltatások leállásáról.
– A cégünknél megnézzük a soron következő utalást és időben küldjük a pénzt – közölte az ügyvezető. – Hetente általában 2-3 alkalommal utalunk.
A 11 dolgozót alkalmazó agrárvállalkozás 2025-ben mintegy 730 millió forint bevétellel számol, legközelebb jövő kedden az új alkatrészek árát utalják át a kereskedőnek. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu