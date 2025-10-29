Barcson is ünnepeltek a Judo Világnapján

A judo sportág megalapítójára emlékeztek Barcson hétfőn délután a Hidasi Ervin Judo Központban. A Judo Központ a 2019-es átadása után folyamatosan fejlődött, az edzőterem berendezései, a tatamik és a sporteszközök is gyarapodtak. A központ udvarát közösségi térré alakították, a hétfői napon pedig átadták az egyesület részére az udvaron lévő világos nagyméretűvé kialakított tárolót. Az ünnepség után önfeledt játékos edzést tartott Janecsek László és Honfi Zsolt mesteredzők. A gyakorlatok között volt fókajárás, rákjárás, kukacsor verseny, lajhárszállítás, társhordás, illetve a piros-pacsi négykézláb. A gyermekek vidáman végezték a játékos gyakorlatokat. Egy kis küzdelem után a labda is előkerült, igaz ez medicinlabda volt az erősítés és a küzdelem jegyében. Az ünnepi edzés után a szülők megvendégelték a sportolókat egy kis zsíros kenyérrel és teával.