Bartók és Kodály balatoni jóbarátja jött rá, a zene így gyógyítja a lelket

Rothauser Géza – Révész Adolf borkereskedő gyermekeként – 1878. december 9-én látta meg a napvilágot a Balaton akkoriban kialakuló fővárosában, Siófokon. Elemi iskoláit is itt végezte, az alapokat a jó hírű tanár, Rónai Adolf adta mindehhez. A siófoki gyermekévek – édesanyja igen korai elvesztésétől eltekintve – a paradicsomi indulást jelentették számára. Az eszes kisfiú azonban hamarosan a fővárosba került, a szintén jó nevű, Markó utcai főgimnáziumban tette le érettségi vizsgáit. Akkoriban a szülői akarat határozta meg a továbbtanulást is: édesapja hatására a jogi egyetem tanulója lett. De érdeklődése már ekkor megmutatkozott, egy sajátos tárgyból doktorált 1902-ben: kriminálpszichológiából. Innen egyenes út vezetett a kísérleti pszichológia és a filozófia, a határterületek irányába. Révész Géza a Tanulmányait hamarosan jónevű külföldi egyetemeken folytatta, majd hazatérve egyetemi tanár lett, ún. lélektani laboratóriumot alapított, de 1919-ben a zavaros belpolitikai helyzet hatására távozott Magyarországról. 1910-ben feleségül vette Alexander Bernát ismert filozófus, Magda nevű lányát, aki az emigrációjukat követően neves művészettörténész lett Hollandiában.

Révész Géza figyelme már ekkoriban erőteljesen a halláslélektan, a hangfiziológia és a zenepszichológia irányába fordult, így mint úttörő kutató lett az amszterdami Kísérleti Lélektani Intézet igazgatója. Ekkortájt igen jó viszonyt ápolt Bartók Bélával, Kodály Zoltánnal, hiszen kutatásainak fontos alapját képezte a zene és a psziché összekapcsolódása, a muzsika lélekre gyakorolt gyógyító hatása. Az egyik legszorosabb szellemi és baráti kapcsolat Bartók Bélához fűzte, aki később rendszeresen meglátogatta hollandiai otthonában. Révész forradalminak számító meglátásai miatt 1931-ben egyetemi professzorrá nevezték ki. Még visszatért hazánkba: a Pázmány Péter Tudományegyetem tricentenáriumán képviselte az amszterdami egyetemet. A második világháborút követően, 1947-ben még utoljára hazatért.

Közel 200 tanulmánya, könyvei sokasága jelent meg több idegen nyelven. A magyar és európai tudományos akadémiák tagja volt, a würzburgi egyetem díszdoktorrá avatta. Alapítója lett az Acta Psychologicának, az első nemzetközi pszichológiai lapnak. Még életében, 1950-ben szobrot avattak tiszteletére az amszterdami egyetemen, ahova a siófoki képviselőket is meghívta, de a korszak nemzetközi viszonyait ismerve, érthető módon, ez nem valósult meg. Hollandiában hunyt el 1955 augusztusában.

A világhírű hangfiziológus és zenepszichológus, akinek ugyanaz a Rónai Adolf volt Siófokon a tanára, mint Kálmán Imre világhírű zeneszerzőnek, a modern pszichológia első nemzetközi képviselője lett. Halálát követően, a kommunista Magyarországon életműve a feledés homályába veszett, az 1980-as évektől került vissza a neve a hazai szakirodalomba. Siófok utcanévvel és emléktáblával őrzi egykori szülöttének emlékét. Bár – a történelem viharában – elszakadt hazajától, mindvégig vallotta: „Akik engem ismernek – írta – igen jól tudják, hogy én soha nem szűntem meg hazám sorsa iránt érdeklődni, barátaimmal és volt tanítványaimmal, az összeköttetést fenntartani.”