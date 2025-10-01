Bedurrantják a fűtést Kaposváron, mégis hideg maradt a radiátor? – Ezt ne felejtsd el megtenni!

október 1., szerda

Fotó: Székelyhidi Balázs

A Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 2025. október 1-jén megkezdte a fűtési szolgáltatást a város lakossági fogyasztói számára. A távhőszolgáltató közleménye szerint a fűtés fokozatosan indul, ezért arra kérik a felhasználókat, hogy a radiátorszelepeket tartsák teljesen nyitott állásban a rendszer légtelenítése érdekében.

Amennyiben a beindítás során probléma merülne fel, azt a társasházak közös képviselői a 82/413-775-ös telefonszámon jelezhetik a diszpécserszolgálatnak.

A nem lakossági fogyasztók esetében a fűtést csak külön kérésre indítják el, amelyet a Vagyonkezelő elérhetőségein lehet jelezni.

 

