Bedurvul pénteken az üzemanyagár-emelés: Mindenszentek előtt ennyiért tankolhatsz

– Nincs megállás a gázolaj nagykereskedelmi árának emelkedésében, újabb 3 forinttal emelkedik annak ára – tájékoztatott csütörtökön a holtankoljak.hu. – A benzin nagykereskedelmi ára péntektől nem változik. Az emeléseket elsősorban a kutak érzik, ugyanis a kiskereskedelmi árak tekintetében az áremelkedés nem minden esetben valósul meg, leginkább a gázolajnál.

Péntektől újabb áremelésre számíthatnak a sofőrök

Ma az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon az árak: 95-ös benzin: 580 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter.