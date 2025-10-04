Bejelentették: kötelező a maszkviselés!

Október 2-tól a Klinikai Központ mindhárom Campusán, a Nagyerdei Campuson, a Kenézy Gyula Campuson és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campuson is kötelező a maszkviselés. Csütörtök reggel 8 órától a Debreceni Egyetem Klinikai Központ valamennyi betegellátó egységében kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. A Klinikai Központ vezetősége a betegek és a dolgozók védelme érdekében járványügyi megelőző intézkedésként vezette be a kötelező maszkviselést.

Kötelező a látogatók számára az orrot és szájat eltakaró maszk használata a nagyatádi Naplemente Idősek Otthonában, és a lábodi idősek otthonában is – írta januárban a Sonline.hu. Az ellátottak kora és egészségi állapota miatt különösen veszélyes lehet bármilyen felső légúti fertőzés.