október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szigor

1 órája

Bejelentették: kötelező a maszkviselés!

Címkék#Naplemente Idősek Otthonában#orrot száj#szájat maszk

A rendelkezés csütörtöktől visszavonásig érvényes.

Harsányi Miklós

Október 2-tól a Klinikai Központ mindhárom Campusán, a Nagyerdei Campuson, a Kenézy Gyula Campuson és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campuson is kötelező a maszkviselés. Csütörtök reggel 8 órától a Debreceni Egyetem Klinikai Központ valamennyi betegellátó egységében kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. A Klinikai Központ vezetősége a betegek és a dolgozók védelme érdekében járványügyi megelőző intézkedésként vezette be a kötelező maszkviselést. 

Kötelező a látogatók számára az orrot és szájat eltakaró maszk használata a nagyatádi Naplemente Idősek Otthonában, és a lábodi idősek otthonában is – írta januárban a Sonline.hu.  Az ellátottak kora és egészségi állapota miatt különösen veszélyes lehet bármilyen felső légúti fertőzés. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu