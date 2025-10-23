2 órája
Történelmi Békemenet várható – élőben tudósítunk az eseményről
A béke üzenete soha nem volt még ilyen fontos. Az idei, 2025-ös Békemenet minden eddiginél nagyobb lesz – és most valóban a békéről szól. Percről percre követjük.
Október 23-án ismét útnak indul a Békemenet, amely reggel kilenc órakor gyülekezik a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley téren. A tömeg tizenegykor indul el, útvonala a Margit hídon, a Szent István körúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton át vezet a Kossuth térre.
A célállomáson délután egy órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.
A kormányfő Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: „Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!”
A nemzeti ünnepet megelőzően a rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán, írta a Magyar Nemzet. Azt írta: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.
A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen –tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.
A békemenetre több ismert személyiség is mozgósít, köztük Gönczi Gábor, Szabó Zsófi, Cooky és Kucsera Gábor.
A sonline.hu élő, percről percre frissülő tudósításban számol be a menet minden mozzanatáról, somogyi résztvevőkkel és helyszíni fotókkal.
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Somogy és Baranya közösségben, erősebben a Békevonaton! - írta Gelencsér Attila
Hamarosan találkozunk a Békemeneten és együtt kiállunk a békéért és Magyarországért! - szögezte le a politikus.
A miniszterelnök Facebook-oldalán üzent
Még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tudja megkerülni a Békemenetet
Felfokozott hazai és nemzetközi helyzet közepette kerül sor az október 23-i ünnepen a Békemenetre. Ifj. Lomnici Zoltán, a szervező CÖF–CÖKA szóvivője a Magyar Nemzetnek jelezte, hogy a Békemenet olyan erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni. A Békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz, a menet tizenegykor indul a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.
Móring József Attila is úton van
Gyors megálló, és már indulunk is tovább!
Nem valami ellen, hanem valami mellett.
A somogyi politikus ezt írta ki a Facebook-oldalára.
Kelei Zita szerint ez még a holdról is látszani fog
A somogyi politikus is bejelentkezett a közösségi média oldalán.
Úton van a csapat a békemenetre:
Gelencsér Attila is különvonattal indult
Mint írta,
közeledik a Békevonat! Nagyon várjuk már a Békemenetet.