október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kövesse velünk!

2 órája

Történelmi Békemenet várható – élőben tudósítunk az eseményről

Címkék#rendezvény#Békemenet#Orbán Viktor

A béke üzenete soha nem volt még ilyen fontos. Az idei, 2025-ös Békemenet minden eddiginél nagyobb lesz – és most valóban a békéről szól. Percről percre követjük.

Sonline.hu

Október 23-án ismét útnak indul a Békemenet, amely reggel kilenc órakor gyülekezik a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley téren. A tömeg tizenegykor indul el, útvonala a Margit hídon, a Szent István körúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton át vezet a Kossuth térre.

A célállomáson délután egy órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

A kormányfő Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: „Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!”

A nemzeti ünnepet megelőzően a rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán, írta a Magyar Nemzet.  Azt írta: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.

A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen –tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.

 

A békemenetre több ismert személyiség is mozgósít, köztük Gönczi Gábor, Szabó Zsófi, Cooky és Kucsera Gábor.

A sonline.hu élő, percről percre frissülő tudósításban számol be a menet minden mozzanatáról, somogyi résztvevőkkel és helyszíni fotókkal.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Somogy és Baranya közösségben, erősebben a Békevonaton! - írta Gelencsér Attila

Hamarosan találkozunk a Békemeneten és együtt kiállunk a békéért és Magyarországért! - szögezte le a politikus.

A miniszterelnök Facebook-oldalán üzent
Még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tudja megkerülni a Békemenetet

Felfokozott hazai és nemzetközi helyzet közepette kerül sor az október 23-i ünnepen a Békemenetre. Ifj. Lomnici Zoltán, a szervező CÖF–CÖKA szóvivője a Magyar Nemzetnek jelezte, hogy a Békemenet olyan erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni. A Békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz, a menet tizenegykor indul a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

Móring József Attila is úton van

Gyors megálló, és már indulunk is tovább!


Nem valami ellen, hanem valami mellett.

A somogyi politikus ezt írta ki a Facebook-oldalára.

Kelei Zita szerint ez még a holdról is látszani fog

A somogyi politikus is bejelentkezett a közösségi média oldalán.

Úton van a csapat a békemenetre:

Gelencsér Attila is különvonattal indult

Mint írta, 

közeledik a Békevonat! Nagyon várjuk már a Békemenetet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu