Történelmi Békemenet várható – élőben tudósítunk az eseményről

Október 23-án ismét útnak indul a Békemenet, amely reggel kilenc órakor gyülekezik a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley téren. A tömeg tizenegykor indul el, útvonala a Margit hídon, a Szent István körúton és a Bajcsy-Zsilinszky úton át vezet a Kossuth térre.

A célállomáson délután egy órakor Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

A kormányfő Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: „Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!”

A nemzeti ünnepet megelőzően a rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán, írta a Magyar Nemzet. Azt írta: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.

A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen –tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.

A békemenetre több ismert személyiség is mozgósít, köztük Gönczi Gábor, Szabó Zsófi, Cooky és Kucsera Gábor.

A sonline.hu élő, percről percre frissülő tudósításban számol be a menet minden mozzanatáról, somogyi résztvevőkkel és helyszíni fotókkal.