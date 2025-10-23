Somogyi politikusok is ott lesznek a Békemeneten

A Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a békéért tenni akarók választása Budapestre – így köszönt be Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán. Azért van így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! – tette hozzá.

A Békemenet mindig sok résztvevőt vonzott fotó: origo.hu

A Békemenetre tartanak a somogyiak

Úton vannak a Békementhez, jelentkezett be egy néhány másodperces videóval Móring József Attila, Marcali és Fonyód országgyűlési képviselője, a 3-as számú somogyi választókerületből, láthatóan útra készen. Vidáman, optimistán, a jövőbe vetett hittel indultak útnak, erősítette meg, és hozzáfűzte: nem valami ellen vonulnak, hanem a hazánkért, a békéért.

Követői gyűrűjéből intézett videós üzenetet a Békemenetre tartva Witzmann Mihály, Siófok és környéke országgyűlési képviselője, aki megjegyezte, hogy fiatalok és idősek vannak köztük, és akad, aki autóval vagy busszal érkezik a fővárosba a nemzeti ünnepre, de egy valami közös bennük: a béke mellett állnak ki, és a béke mellett teszik le a voksukat.