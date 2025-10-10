október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bacik a bélben

2 órája

Azt hitted, a legtöbb baktérium káros? Dehogy, van amelyiknél nincs jobb altató

Címkék#mód#probiotikumok#bélbaktériumok#sajt#alvás#stressz

Az, hogy jól alszunk-e, leginkább rajtunk múlik, de beugranak más tényezők is néha napján. Például a bélbaktériumok, amelyek – ha a jókat választjuk – sokat tesznek az alvásminőség javításáért.

Dombi Regina
Azt hitted, a legtöbb baktérium káros? Dehogy, van amelyiknél nincs jobb altató

A jó bélbaktériumok segítenek a pihentető alvásban

Forrás: MI

Azt már tudjuk, hogy a pihentető alvásért bizony sok mindent meg kell tenni, nem csak amolyan hamm, zsömle bekaplak módon leteszed a fejed és jó éjszakát. Nem szabad alkoholt fogyasztani, nem szabad nagyon bevacsorázni és a túlzásba vitt képernyő időt is el kell felejteni. Ám nemcsak mi és szokásaink befolyásolják az alvásunk minőségét, a bélbaktériumok is beszállnak a buliba.  

bélbaktérium
Kovászos uborka és sajt – ezekben lakoznak a jó bélbaktériumok
Forrás: Mindmegette.hu

A bélbaktériumon múlik jól alszol-e éjszaka 

Az utóbbi években egyre több kutatás bizonyítja, hogy a bennünk élő milliárdnyi bélbaktérium nemcsak csendes albérlő, hanem igazi főbérlő a testünkben: beleszól abba, mikor alszunk el, milyen mélyen álmodunk, és mennyire zombiként vagy épp frissen kipattanva ébredünk reggel. A bél-agy tengelyről már sokat hallottunk, de most úgy tűnik, a bélflóra konkrétan chatel az idegrendszerrel — és néha ő diktálja, mikor kapcsolhatjuk ki a villanyt. 

– Már jó pár évtizede tudjuk, hogy bizonyos baktériumdarabkák – például egy muramil-dipeptid nevű apró molekula – képesek mélyebb, pihentetőbb alvást előidézni állatokban. Csakhogy mostanra kezdjük igazán megérteni, hogyan fér ez bele abba a folyamatos „csevegésbe”, amit a bél és az agy folytat egymással – mondta el Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó. 

– A történetben az immunrendszer a közvetítő. Amikor a szervezet érzékeli ezeket a bakteriális töredékeket, beindít egy finom jelzőláncot, amely gyulladásos anyagokat szabadít fel. Kis mennyiségben épphogy segítik az elalvást és a mély, nem-REM alvás fenntartását. Más szóval, hogy érthető is legyen: a bélbaktériumok nemcsak az emésztésünket irányítják, hanem finomhangolják az „alváskapcsolónkat” is. Nem megbetegítenek – csak segítenek abban, hogy reggel ne zombiként támolyogjunk ki az ágyból – tette hozzá a szakértő.  

Alvaszavar_u02
A jó bélbaktériumok segítenek a minőségi alvásban
Forrás: MW

Melyek a jó bélbaktériumok és hogy juthatunk hozzá?

Az alvásminőség javítása vagy a pihentető alvás megtermése nem éppen egyszerű feladat. Túl sok környezeti tényezőn múlik, és akkor még itt vannak ezek a fránya bélbaktériumok is. Na de melyik a jó bélbaktérium és hogyan ”szerezhetjük be”?

– A jó baktériumok segíthetnek megnyugtatni az idegrendszert, csökkenthetik a stresszt és a gyulladást, ami elősegíti a pihentető alvást. Ezzel szemben, ha a rossz bélbaktériumok kerülnek túlsúlyba – például helytelen étrend, stressz vagy antibiotikum-használat miatt –, az felboríthatja a bélflóra egyensúlyát, és ez álmatlansághoz, nyugtalan alváshoz vagy akár nappali fáradtsághoz is vezethet – mondta el Kele Kinga

A „jó” baktériumok, vagyis a probiotikumok közül több is pozitívan befolyásolhatja az alvást. Ilyen például a Lactobacillus és a Bifidobacterium nemzetségbe tartozó baktériumok, amelyek segítenek a mikrobák a szerotonin és a melatonin termelésében, az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában kulcsfontosságú hormonok. Ezen kívül csökkenthetik a stresszhormon, a kortizol szintjét, ami szintén javíthatja az alvás minőségét.

Innen szerezheted be a jó bacikat:

  • joghurt, 
  • kefir, 
  • savanyú káposzta, 
  • kimchi, 
  • kovászos uborka 
  • egyes sajtok
  • étrend-kiegészítők és probiotikumok

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu