Azt hitted, a legtöbb baktérium káros? Dehogy, van amelyiknél nincs jobb altató

Azt már tudjuk, hogy a pihentető alvásért bizony sok mindent meg kell tenni, nem csak amolyan hamm, zsömle bekaplak módon leteszed a fejed és jó éjszakát. Nem szabad alkoholt fogyasztani, nem szabad nagyon bevacsorázni és a túlzásba vitt képernyő időt is el kell felejteni. Ám nemcsak mi és szokásaink befolyásolják az alvásunk minőségét, a bélbaktériumok is beszállnak a buliba.

Kovászos uborka és sajt – ezekben lakoznak a jó bélbaktériumok

A bélbaktériumon múlik jól alszol-e éjszaka

Az utóbbi években egyre több kutatás bizonyítja, hogy a bennünk élő milliárdnyi bélbaktérium nemcsak csendes albérlő, hanem igazi főbérlő a testünkben: beleszól abba, mikor alszunk el, milyen mélyen álmodunk, és mennyire zombiként vagy épp frissen kipattanva ébredünk reggel. A bél-agy tengelyről már sokat hallottunk, de most úgy tűnik, a bélflóra konkrétan chatel az idegrendszerrel — és néha ő diktálja, mikor kapcsolhatjuk ki a villanyt.

– Már jó pár évtizede tudjuk, hogy bizonyos baktériumdarabkák – például egy muramil-dipeptid nevű apró molekula – képesek mélyebb, pihentetőbb alvást előidézni állatokban. Csakhogy mostanra kezdjük igazán megérteni, hogyan fér ez bele abba a folyamatos „csevegésbe”, amit a bél és az agy folytat egymással – mondta el Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó.

– A történetben az immunrendszer a közvetítő. Amikor a szervezet érzékeli ezeket a bakteriális töredékeket, beindít egy finom jelzőláncot, amely gyulladásos anyagokat szabadít fel. Kis mennyiségben épphogy segítik az elalvást és a mély, nem-REM alvás fenntartását. Más szóval, hogy érthető is legyen: a bélbaktériumok nemcsak az emésztésünket irányítják, hanem finomhangolják az „alváskapcsolónkat” is. Nem megbetegítenek – csak segítenek abban, hogy reggel ne zombiként támolyogjunk ki az ágyból – tette hozzá a szakértő.

A jó bélbaktériumok segítenek a minőségi alvásban

Melyek a jó bélbaktériumok és hogy juthatunk hozzá?

Az alvásminőség javítása vagy a pihentető alvás megtermése nem éppen egyszerű feladat. Túl sok környezeti tényezőn múlik, és akkor még itt vannak ezek a fránya bélbaktériumok is. Na de melyik a jó bélbaktérium és hogyan ”szerezhetjük be”?