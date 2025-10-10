1 órája
Azt hitted, a legtöbb baktérium káros? Dehogy, van amelyiknél nincs jobb altató
Az, hogy jól alszunk-e, leginkább rajtunk múlik, de beugranak más tényezők is néha napján. Például a bélbaktériumok, amelyek – ha a jókat választjuk – sokat tesznek az alvásminőség javításáért.
A jó bélbaktériumok segítenek a pihentető alvásban
Azt már tudjuk, hogy a pihentető alvásért bizony sok mindent meg kell tenni, nem csak amolyan hamm, zsömle bekaplak módon leteszed a fejed és jó éjszakát. Nem szabad alkoholt fogyasztani, nem szabad nagyon bevacsorázni és a túlzásba vitt képernyő időt is el kell felejteni. Ám nemcsak mi és szokásaink befolyásolják az alvásunk minőségét, a bélbaktériumok is beszállnak a buliba.
A bélbaktériumon múlik jól alszol-e éjszaka
Az utóbbi években egyre több kutatás bizonyítja, hogy a bennünk élő milliárdnyi bélbaktérium nemcsak csendes albérlő, hanem igazi főbérlő a testünkben: beleszól abba, mikor alszunk el, milyen mélyen álmodunk, és mennyire zombiként vagy épp frissen kipattanva ébredünk reggel. A bél-agy tengelyről már sokat hallottunk, de most úgy tűnik, a bélflóra konkrétan chatel az idegrendszerrel — és néha ő diktálja, mikor kapcsolhatjuk ki a villanyt.
– Már jó pár évtizede tudjuk, hogy bizonyos baktériumdarabkák – például egy muramil-dipeptid nevű apró molekula – képesek mélyebb, pihentetőbb alvást előidézni állatokban. Csakhogy mostanra kezdjük igazán megérteni, hogyan fér ez bele abba a folyamatos „csevegésbe”, amit a bél és az agy folytat egymással – mondta el Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó.
– A történetben az immunrendszer a közvetítő. Amikor a szervezet érzékeli ezeket a bakteriális töredékeket, beindít egy finom jelzőláncot, amely gyulladásos anyagokat szabadít fel. Kis mennyiségben épphogy segítik az elalvást és a mély, nem-REM alvás fenntartását. Más szóval, hogy érthető is legyen: a bélbaktériumok nemcsak az emésztésünket irányítják, hanem finomhangolják az „alváskapcsolónkat” is. Nem megbetegítenek – csak segítenek abban, hogy reggel ne zombiként támolyogjunk ki az ágyból – tette hozzá a szakértő.
Melyek a jó bélbaktériumok és hogy juthatunk hozzá?
Az alvásminőség javítása vagy a pihentető alvás megtermése nem éppen egyszerű feladat. Túl sok környezeti tényezőn múlik, és akkor még itt vannak ezek a fránya bélbaktériumok is. Na de melyik a jó bélbaktérium és hogyan ”szerezhetjük be”?
– A jó baktériumok segíthetnek megnyugtatni az idegrendszert, csökkenthetik a stresszt és a gyulladást, ami elősegíti a pihentető alvást. Ezzel szemben, ha a rossz bélbaktériumok kerülnek túlsúlyba – például helytelen étrend, stressz vagy antibiotikum-használat miatt –, az felboríthatja a bélflóra egyensúlyát, és ez álmatlansághoz, nyugtalan alváshoz vagy akár nappali fáradtsághoz is vezethet – mondta el Kele Kinga.
A „jó” baktériumok, vagyis a probiotikumok közül több is pozitívan befolyásolhatja az alvást. Ilyen például a Lactobacillus és a Bifidobacterium nemzetségbe tartozó baktériumok, amelyek segítenek a mikrobák a szerotonin és a melatonin termelésében, az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában kulcsfontosságú hormonok. Ezen kívül csökkenthetik a stresszhormon, a kortizol szintjét, ami szintén javíthatja az alvás minőségét.
Innen szerezheted be a jó bacikat:
- joghurt,
- kefir,
- savanyú káposzta,
- kimchi,
- kovászos uborka
- egyes sajtok
- étrend-kiegészítők és probiotikumok