Helyi közélet

2 órája

Legyen résen: Korlátozás nincs, de készül a készenléti benzinkutak listája

Címkék#kormány#jogszabálytervezet#benzinkút#üzemanyag

Egy esetleges vészhelyzet esetére a kormány megszervezi az üzemanyagellátás zavartalanságát. A készenléti benzinkutak tervezett rendszere a biztonságot szolgálja.

Kovács Gábor László
Fotó: Lang Róbert

Az Energiaügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott egy jogszabálytervezetet, amely egyebek mellett megteremtené a készenléti benzinkutak rendszerének törvényi alapjait. A tárca szerint a cél egy olyan országos hálózat létrehozása, amely válsághelyzetekben is biztosítja az üzemanyag-ellátást a hatósági szervek és a lakossági szolgáltatások számára. Emellett egyszerűsítik a kőolaj-készletezéssel kapcsolatos adminisztrációt.

Készenléti benzinkutak kijelölése jöhet

A készenléti benzinkutak növelnék a biztonságot

A készenléti töltőállomások listáját a kormány rendeletben kívánja meghatározni, akárcsak a benzinkutak készenléti töltőállomássá minősítésének feltételeit, illetve azok működtetésének rendjét.

Az ilyen benzinkutak igénybevétele legfeljebb 14 napra engedhető meg, és az energiaügyi miniszter rendelete szabályozhatja a készenléti töltőállomáson üzemanyag-vételezésre jogosultak körét, az elrendelés időtartamát, és az érintett vármegyéket.

Somogyban (is) biztonságos az ellátás 

A készenléti benzinkutak tervezett rendszerének kiépítéséről, vagy arról, hogy hol jelölik ki ezeket, még nem tudnak vidéken, felelte kérdésünkre Horváth János, a homokszentgyörgyi benzinkút tulajdonosa. Néhány napja beszélt a MOL-os kapcsolattartójával, aki csupán annyit kért, hogy egy nappal korábban adják le a rendelést, hogy lássák, hol és mennyi készlettel rendelkeznek, valamint mennyi fogyott addig. Semmiféle korlátozás nincs kilátásban, erősítette meg. Az ellátás teljesen megfelelő, a szokott rendben hozták a rendelésüket, tette hozzá.      

 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
