Csak a rezsit kell befizetni – hihetetlen lehetőséggel segítik a fiatalokat, október végégi lehet pályázni

A támogatás Lengyeltótiban olyan önkormányzati tulajdonban lévő, kifejezetten erre a célra kialakított lakásokra vonatkozik, amelyeket pályázat útján lehet igénybe venni. A bérlakási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző – akár helyi fiatal, visszaköltöző, vagy letelepedni szándékozó személy – illetve fiatal pár esetén legalább az egyik fél rendelkezzen érvényes foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy vállaljon munkát hiányszakmában, illetve betöltetlen munkakörben.

Bérlakási lehetőségek a fiataloknak

Bérlakások feltételei

A támogatásban részesülő fiatalokat mentesítik a lakáshasználati díj megfizetése alól; csupán a hitelt érdemlően igazolt rezsiköltségek megtérítését kell vállalniuk. Emellett kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a támogatás ideje alatt évente legalább 24 órában közösségi célú önkéntes munkát végeznek a városban.

– Egy-egy ilyen lehetőségre általában több fiatal pár is jelentkezik, hiszen nagy az igény az albérletekre a környéken – mondta Nagy Máté, Lengyeltóti polgármestere. – Sajnos sokaknak nincs reális lehetőségük albérletet találni, vagy ha van is, főként a Balaton partján, ott viszont rendkívül magas, gyakran megfizethetetlen árakon. Éppen ezért ez a program óriási segítséget jelent számukra.

– Természetesen a helyben élők élveznek előnyt a pályázatok elbírálásánál, de volt már példa arra is, hogy olyan pályázó kapta meg a lehetőséget, aki nem helyi volt ugyan, de a környéken szeretett volna letelepedni, és megfelelt a pályázati feltételeknek – tette hozzá.

A lakhatási támogatás legfeljebb 24 hónapig vehető igénybe. A pályázat benyújtása a pályázati adatlap kitöltésével történik, amelyhez kötelező mellékletként csatolni kell a szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet.

A pályázat benyújtási határideje 2025. október 31. A jelentkezés postai úton, ajánlott levélként küldhető el a Lengyeltóti Város Önkormányzata címére vagy személyesen is benyújtható ugyanitt, az önkormányzat hivatalában.



