Helyi közélet

Egy csók és más semmi. Vagy mégis? Egy kis láz, torokfájás esetleg kiütések

Ahogy beköszönt az ősz, egyre hűvösebbé válik az idő, megérkezik az influenzaszezon is. A közösségi helyeken, iskolákban, munkahelyeken és a tömegközlekedési eszközökön fokozott a fertőzésveszély. Azt viszont jóval ritkábban emlegetik, hogy a csókolózás is komoly szerepet játszhat a betegségek terjesztésében.

Munkatársunktól
Egy csók és más semmi. Vagy mégis? Egy kis láz, torokfájás esetleg kiütések

A csókolózás nem csupán az érzelmi kötődés egyik kifejezése, hanem a fertőző betegségeket is könnyen terjeszti. Ez annak köszönhető, hogy a nyál közvetlen kapcsolatba kerül, amelyben számos vírus és baktérium található. Az influenzavírus mellett a csókolózás számos más megbetegedés terjedését is elősegítheti, amelyek között vannak akár komolyabb fertőzések, betegségek is. Összegyűjtöttük melyek ezek a vírusok, baktériumok, amelyek veszélyt jelenthetnek.

Betegségek forrása lehet a csók
Betegségek forrása lehet a csók

– A mononukleózis, azaz Epstein-Barr vírus az egyik legkönnyebben terjedő fertőzés, amely csókolózással, vagyis közvetlen érintkezéssel adható át – magyarázta Dr. Schmidt Andrea, fonyódi háziorvos. – A vírus által okozott betegség jellemző tünetei közé tartozik a torokfájás, a mandulagyulladáshoz hasonló állapot, valamint a nagy nyaki nyirokcsomók duzzanata. Emellett a vírus érintheti a májat is, ami májműködési problémákhoz vezethet. Mivel vírusfertőzésről van szó, a szervezet általában magától képes legyőzni azt – tette hozzá.

  • Arra a kérdésre, hogy a herpeszvírusok is átadhatók-e csókolózás útján, megerősítette, hogy igen, ezek szintén fertőzőek. A HPV előfordulása is lehetséges, de elsősorban nem csókolózással, hanem főként szexuális úton terjed.

 

Betegségek a csók útján

 A Streptococcus baktérium amely a streptococcusos torokgyulladásért felelős, légúti cseppfertőzéssel és nyál útján terjed, ezért közeli érintkezés során, például csókolózáskor is átadható. A fertőzés legjellemzőbb tünetei a torokfájás, láz és a lepedékes mandulák megjelenése. A betegség megelőzése és kezelése orvosi diagnózis alapján történik, amelyhez gyorsteszt is elérhető a patikákban. Antibiotikumos kezelés szükséges.

A Helicobacter pylori a legelterjedtebb kórokozó, mely az emésztőrendszert támadja meg. Vita tárgya, hogy a Helicobacter pylori csókolózással átadható-e, azonban bizonyítottan jelen lehet a szájban és a nyálban. Átadható közvetve nyál révén, illetve hányás vagy széklet útján történő érintkezéssel is.

A Neisseria meningitidis, más néven meningococcus, a fertőző agyhártyagyulladás kórokozója. A baktérium garatváladékkal és nyállal terjed, különösen közeli vagy tartós érintkezés útján, így például csókolózással is elkapható. A fertőzés tünetei között szerepel a gyorsan súlyosbodó véráramfertőzés, agyhártyagyulladás, láz, tarkókötöttség és kiütések. A betegséget sürgős orvosi ellátásban kell részesíteni. Ennek megelőzésére célzott védőoltások állnak rendelkezésre

Csókolózás – öröm vagy veszély?
Csókolózás – öröm vagy veszély?

 A légúti vírusok, mint az influenza, a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2, az RSV és az adenovírusok, cseppfertőzéssel, apró légzőcseppekkel, nyállal és szoros testi érintkezéssel terjednek. Emiatt csókolózás közben különösen nagy a fertőzés veszélye. A tünetek vírusonként eltérőek, de általában láz, köhögés, torokfájás és nátha jelentkezik. Ezek megelőzésére léteznek védőoltások (például influenza és COVID-19 ellen, illetve bizonyos csoportok számára RSV ellen is). Ha valaki beteg, érdemes kerülni a csókolózást a fertőzés továbbadása miatt.

 A citomegalovírusok (cytomegalovirus, CMV) a herpeszvírusok családjába tartozó kórokozók enyhe lázat és fáradtságot okoznak. A vírus testnedvekkel, például nyállal terjed, ezért gyakori, hogy a velünk szoros kapcsolatban élők elkaphatják egymástól. Bár általában a tünetek enyhék, a terhesség alatt a vírus veszélyes lehet a magzatra. Ezért a kismamáknak különösen fontos, hogy odafigyeljenek a higiénére, és lehetőség szerint kerüljék, hogy kisgyerekekkel szájra puszit adjanak.

A humán papillomavírus (HPV) az orális fertőzések egyik okozója lehet. Leggyakrabban orális szex útján terjed, de előfordulhat, hogy nyelves csók során is átadható, bár ez nem teljesen bizonyított. A fertőzés legtöbbször tünetmentes, de hosszan tartó jelenléte ritkán a torokrák egy formájához vezethet. A megelőzés érdekében elérhető HPV elleni védőoltás. Emellett ajánlott kevesebb partnerrel lenni, és kerülni a dohányzást és az alkoholfogyasztást, mert ezek növelik a betegség kialakulásának kockázatát.

 

