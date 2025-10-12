október 12., vasárnap

Urbex

1 órája

Hiába a katonás rend, a gondosan őrzött hotel helyén lakóingatlant terveznek

Címkék#balatoni#Somogyban#urbex#bezárt#hotel

Üres fürdőmedence, szalagparkettás nagyterem, hófehér függönyök. Nem pont ilyennek képzelnénk egy régóta bezárt hotelt a Balaton déli partján. A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex fotós– most egy olyan szállodát mutat be Somogyban, amely meglepően rendezett és szinte érintetlen állapotban maradt fenn.

Sonline.hu
Hiába a katonás rend, a gondosan őrzött hotel helyén lakóingatlant terveznek

Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A Felfedező urbex  képein szinte semmi sem utal arra, hogy a Balaton déli partján lévő épület évek óta üresen áll: a poharak katonás rendben sorakoznak az asztalon, a bútorok tisztán várják, hogy újra használják őket. A bezárt hotelban még megvan a régi bár felszerelése. Az épületben étterem, wellnessrészleg, konferenciatermek és egy elegáns bálterem is helyet kapott. A modernista stílusú, részben fagerendákkal díszített terekben a természetes fény uralkodik, a hatalmas ablakokon keresztül beszűrődő napsütés még most is életet visz a lezárt helyiségekbe.

Bezárt hotel - urbex
Bezárt hotel a Balaton déli partján, ahol minden a helyén maradt
Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A bezárt hotelben egy porszem sincs

Az egyik kommentelő találóan megjegyezte: „Itt szinte egy porszem sincs.” Valóban, inkább tűnik elcsendesedett, de gondosan őrzött nyaralóhelynek, mint elhagyatott romnak. Olyan, mintha csak megállt volna az idő, és Somogyban, a Balaton partján valaki még mindig visszavárná a régi vendégeket. A hotel helyére azonban – a hírek szerint – lakóingatlan terveznek építeni a közeljövőben. 

Fotók: MW

Fotók: MW

 

 

