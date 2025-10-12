Hiába a katonás rend, a gondosan őrzött hotel helyén lakóingatlant terveznek

A Felfedező urbex képein szinte semmi sem utal arra, hogy a Balaton déli partján lévő épület évek óta üresen áll: a poharak katonás rendben sorakoznak az asztalon, a bútorok tisztán várják, hogy újra használják őket. A bezárt hotelban még megvan a régi bár felszerelése. Az épületben étterem, wellnessrészleg, konferenciatermek és egy elegáns bálterem is helyet kapott. A modernista stílusú, részben fagerendákkal díszített terekben a természetes fény uralkodik, a hatalmas ablakokon keresztül beszűrődő napsütés még most is életet visz a lezárt helyiségekbe.

Bezárt hotel a Balaton déli partján, ahol minden a helyén maradt

Forrás: Facebook/A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

A bezárt hotelben egy porszem sincs

Az egyik kommentelő találóan megjegyezte: „Itt szinte egy porszem sincs.” Valóban, inkább tűnik elcsendesedett, de gondosan őrzött nyaralóhelynek, mint elhagyatott romnak. Olyan, mintha csak megállt volna az idő, és Somogyban, a Balaton partján valaki még mindig visszavárná a régi vendégeket. A hotel helyére azonban – a hírek szerint – lakóingatlan terveznek építeni a közeljövőben.