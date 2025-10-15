Ha könnyebb a villanyoszlopnál, biztosan ellopják – így tűntetik el a biciklidet a városban a tolvajok

Több trükk is létezik, amivel megúszható a lopás – biciklitolvajok elleni megelőzésről az őszi kerékpáros szezon közepén sem szabad megfeledkezni. Eltolta a biciklit az áruház elől, csak nem az övét. Fotón a kaposvári tolvaj, keresi a rendőrség, írta a Sonline.hu. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06-82-502-700-as (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tehet bejelentést a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112 központi segélyhívó telefonszámon.

A biciklitolvajok kihasználják az adódó alkalmat

Fotó: Somogy Vármegye Rendőr-főkapitányság

Zár, biztonsági szabályok, prémium márkák, nyomkövető, fokozott védelem

– Érdemes beszerezni egy jó zárat, pláne, akkor, ha valaki már egy komolyabb értékű bicajt vásárol – mondta kedden Littván Balázs, az egyik kaposvári kerékpárszaküzlet tulajdonosa. – Már egy alap felnőtt bringa is nagyjából 240 ezer forintba kerül, nem beszélve az elektromos kerékpárokról, nálunk az egyik modell ára csaknem 2,3 millió forint.

Arra a felvetésre, hogy milyen biztonsági szabályok betartását tartja célravezetőnek, kiemelte: rengeteg féle kerékpár kapható a boltokban, akad olyan lakatgörgős változat, ami 8400 forint, az egyik U-lakatért 6900 forintot kérnek, a legdrágább pillanatnyilag 30 ezer forintba kerül. A szakember szerint érthető, hogy egyre többen tudatosan betartják a biztonsági szabályokat.

– Somogyban a kerékpározás egyre nagyobb divat, sokan munkába is bringával járnak, míg mások ősszel hétvégenként szívesen kirándulnak, s az emberek vigyáznak az értékeikre – tette hozzá.

Biciklitolvajok: pofátlan akciók, bosszantó balhék