1 órája
Ha könnyebb a villanyoszlopnál, biztosan ellopják – így tűntetik el a biciklidet a városban a tolvajok
Ami nincs lebetonozva vagy könnyebb, mint egy villamonymozdony, azt a tárgyat előbb-utóbb ellophatják – tartja a mondás. A biciklitolvajok durva kárt okozhatnak néhány perc alatt, a védekezésre nem érdemes sajnálni a pénzt.
Több trükk is létezik, amivel megúszható a lopás – biciklitolvajok elleni megelőzésről az őszi kerékpáros szezon közepén sem szabad megfeledkezni. Eltolta a biciklit az áruház elől, csak nem az övét. Fotón a kaposvári tolvaj, keresi a rendőrség, írta a Sonline.hu. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06-82-502-700-as (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tehet bejelentést a 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112 központi segélyhívó telefonszámon.
Zár, biztonsági szabályok, prémium márkák, nyomkövető, fokozott védelem
– Érdemes beszerezni egy jó zárat, pláne, akkor, ha valaki már egy komolyabb értékű bicajt vásárol – mondta kedden Littván Balázs, az egyik kaposvári kerékpárszaküzlet tulajdonosa. – Már egy alap felnőtt bringa is nagyjából 240 ezer forintba kerül, nem beszélve az elektromos kerékpárokról, nálunk az egyik modell ára csaknem 2,3 millió forint.
Arra a felvetésre, hogy milyen biztonsági szabályok betartását tartja célravezetőnek, kiemelte: rengeteg féle kerékpár kapható a boltokban, akad olyan lakatgörgős változat, ami 8400 forint, az egyik U-lakatért 6900 forintot kérnek, a legdrágább pillanatnyilag 30 ezer forintba kerül. A szakember szerint érthető, hogy egyre többen tudatosan betartják a biztonsági szabályokat.
– Somogyban a kerékpározás egyre nagyobb divat, sokan munkába is bringával járnak, míg mások ősszel hétvégenként szívesen kirándulnak, s az emberek vigyáznak az értékeikre – tette hozzá.
Biciklitolvajok: pofátlan akciók, bosszantó balhék
- Naszódi Zsolt kerékpárversenyző, a kaposvári Seven Hills Kerékpáros Egyesület alelnöke kedden hangsúlyozta: a zárakat – minőség, ár alapján – 1-10-ig osztályozzák. Az I-III-as kategóriába tartozó felszerelés akár 3-4 ezer forintért is megvásárolható, a prémium márkák viszont 50-70 ezer forintba kerülhetnek. A bringavázban nyomkövető is elrejthető, ez ugyancsak erősítheti a védelmet, akárcsak az, hogy egyre többen elzárt helyen őrzik a bringájukat, illetve akinek lehetősége van, a lakásban tárolja.
- Poór Gyula, a Somogyi Polgárőr Szövetség elnöke kedden azt mondta: a bringát tanácsos regisztrálni a rendőrségnél, a BikeSafe bűnmegelőzési program hasznos. Ha valakinek esetleg meglovasítanák a kerékpárját, akkor a biztonsági rendszernek köszönhetően könnyebben meg lehet találni az eltűnt bicajt.
Figyeljünk oda arra is, hogy mihez kötjük oda a biciklit!
Lehet, hogy a lakatunk erős, de ha könnyen átvágható a korhadt kerítés vagy kiszedhető az oszlop, ami köré odaerősítettük a bringát, akkor hiába költöttünk a drágább lakatra. Az idei tesztek szerint az úgynevezett angle-grinder-ellenálló U-lakatok (például Litelok X-sorozat, Hiplok D1000) és a tudatos rögzítés adják a legerősebb kombinációt.
Biciklilopásért akár börtönbüntetés is járhat
Az, hogy milyen eljárás indul kerékpárlopás esetén, sok mindentől függ.
– Meghatározhatja például az eltulajdonított bicikli értéke, a jogsértés körülményei, az, hogy a kerékpár le volt-e zárva vagy sem, illetve attól is függhet, hogy egyszeri esetről, vagy akár egy sorozatos bűncselekményről van szó – mondta az általunk megkérdezett ügyvéd.
Az eset körülményeitől függően tulajdon elleni szabálysértés, lopás vétség és bűntett miatt is indulhat eljárás. Tulajdon elleni szabálysértés esetén pénzbírság, közérdekű munka, vagy akár elzárás is, lopás vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, bűntett esetében ennél több is kiszabható.