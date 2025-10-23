október 23., csütörtök

KRESZ balhé: egy traffipax, 24 óra, négy gyorshajtás – rommá büntették a sofőrt

Meggyűlt a baja egy fix traffipaxszal egy autósnak. Pontosabban 24 órán belül négyszer gyűlt meg vele a baja, több százezres bírság lett a vége.

Harsányi Miklós

Van, amikor, a rendőrség előre bejelenti a közlekedésbiztonsági ellenőrzést, máskor helyi akciókat szerveznek, s eközben rengeteg helyen VÉDA-kapu, illetve telepített traffipax működik – egy dolog bizonyos, hogy durva bírság jár a száguldásért.

Szinte bárhol előfordulhat sebességmérés: a durva bírság jár a száguldásért
Fotóillusztráció: Lang Róbert

Sebességérték, autó üzembentartó, bírság, fix traffipax, sebességtúllépés – a sofőr fizethet, mint a katonatiszt

24 órán belül négyszer futott bele ugyanabba a fix traffipaxba egy autós Iváncsán. Pedig ezeknek a sebességmérőknek a helyét táblákkal is kötelező jelölni – úgy látszik, ezek sem tűntek fel neki, írja a Vezess.hu.
A rendőrség fotómontázsáról egy sebességérték hiányzik ugyan, de a másik három (87, 88 és 99 km/h) alapján jól látható, hogy nem is kis sebességtúllépésekről volt szó.
A bírság is ehhez arányos lesz majd: az összesen négy csekken 410 ezer forintot kell majd befizetnie az autó üzembentartójának.

A gyorshajtók nem ússzák meg a felelősségre vonást - tetemes bírság repkednek
Fotó: Police.hu

Egy traffipax, 24 óra, négy gyorshajtás – rommá büntették a sofőrt

– Szerintem meglehetősen csapnivaló a közlekedési morál, van mit javítani ezen a téren – közölte Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) kaposvári elnöke. – Két véglet figyelhető meg: a túl óvatos sofőrökön kívül szép számmal akadnak versenyző típusok Somogyban is.
A 71 éves elnöke 1979-ben szerezte B-kategóriás jogosítványát, azóta vezet, s úgy látja: a közúti forgalomban szükség van az átfogó változásra. Ez nem megy egy csapásra, de lényeges, hogy minél többen rádöbbenjenek: a közlekedés közös ügy, alapelvárás, hogy valamennyi járművezető eleget tegyen a KRESZ szabályoknak.  
– Megnyugtató lenne, ha minél többen tisztában lennének azzal, hogy a közút nem versenypálya – jegyezte meg. – Itt az ünnepi hétvége, a kellemes időben várhatóan sokan kirándulnak és jó lenne, ha mindenki biztonságban haza érne.

Féktávolságon belül lelép a gyalogos

Sebestyén Krisztián, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke szerint nap mint nap sűrűn előfordul kisebb-nagyobb sebességtúllépés, de páran durván átlépik a határokat. Különbség van, ha valaki lakott területen 50 helyett 53-al vezet vagy 90-el száguldozik.
– Problémának érzem, hogy sok autósnak nincs elegendő rutinja, mégis ahol csak teheti, gyorsan hajt – emelte ki szerdán az elnök. – Vajon ők gondolnak-e arra, hogy egy lakótelepen féktávolságon belül eléjük lép egy gyalogos? A felelőtlenség, a szabálysértés könnyen balesethez vezethet, a változás például azzal is elkezdődhet, ha a járművezetők következetesen betartják a sebességhatárokat.

Borítóképünk illusztráció! 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
