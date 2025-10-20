Átcsúsztál a sárgán? Így veszítheted a jogosítványod egy pillanat alatt...

Sokan úgy gondolják, hogy a sárga lámpán való áthaladás teljesen szabályos, hiszen az csak figyelmeztető jelzés, valójában ez nem mindig igaz – amennyiben egyesek a piros ellenére hajtanak át, a bírságok mellett garantált a büntetőpont is.

Bírságok és büntetőpontok: egyszerű a szabály - piros, tilos, aki mégis hibázik, durván fizet

A rendőrség tájékoztatása szerint, ha biztonságosan megállni már nem lehet, az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni. Vagyis a sárga lámpa már nem olyan, mintha zöld lenne, hanem figyelmeztetés a megállásra – kivéve, ha hirtelen fékezéssel balesetet okozna a sofőr.

– Minden esetben óvatosan, körültekintően kell megközelíteni a kereszteződést, ezt tanácsolom mindig a tanulóvezetőknek – közölte szerdán Boros András, a kaposvári ATI Autósiskola gépjárműoktatója. – Aki a piros jelzés ellenére hajt át, súlyos bírságot és büntetőpontokat kap. Ha egy tanulóvezető esetleg mégis a piroson megy át, akkor az oktató fizet, akárcsak gyorshajtás esetén. Több mint 50 éve dolgozom, de emiatt még nem fizettem.

Nagy László kaposvári nyugalmazott vizsgabiztos szerdán azt mondta: ha a járművezető féktávolságon belül észleli a sárga lámpát és kijelölt helyen nem tud biztonságosan megállni, akkor tovább haladhat. Amennyiben féktávolságon kívül észleli a sárga lámpát, s képes a biztonságos leállásra, akkor viszont meg kell állnia. Arról is szólt: egyesek túlságosan sietnek, figyelmetlenül, türelmetlenül vezetnek, ami fokozottan balesetveszélyes lehet, s így előfordulhat, hogy belefutnak a pirosba.

Szigorú szankció vár a sofőrökre

– A fényjelző készülék tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása egy igen súlyos közlekedési kihágás, ezzel arányosan a jogalkotó hasonlóan szigorú szankciót helyez kilátásba a megszegőkkel szemben – tájékoztatta a Sonline.hu-t szerdán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK). – Közigazgatási bírság keretében 80.000 forint pénzbírsággal, és további 8 előéleti ponttal számolhat az, akit e szabálysértésen rajtakapnak.