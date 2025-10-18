Órákra megbénult a vonatközlekedés a Dél-Dunántúlon egy váltóhiba miatt

Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között biztosítóberendezési hiba lassította a szombati vonatközlekedést. A helyreállításig hosszabb menetidőre, egyes esetekben rövidebb útvonalon közlekedő járatokra, pótlóbuszos átszállásra kellett számítani a pécsi fővonalon és a Pécs–Gyékényes vonalon.

A Pécs–Szentlőrinc szakaszon szombat reggel több vonatot is érintett a biztosítóberendezési hiba, pótlóbuszokat indítottak.

Fotó: Nagy Lajos

Biztosítóberendezési hiba lassította a dél-dunántúli vonatokat

A hibát még délelőtt kijavították, de addig: