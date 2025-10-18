MÁV-os délelőtt
Órákra megbénult a vonatközlekedés a Dél-Dunántúlon egy váltóhiba miatt
Szombat reggel komoly fennakadást okozott a vasúti közlekedésben egy műszaki meghibásodás. A biztosítóberendezési hiba miatt több vonat rövidített útvonalon járt, illetve pótlóbuszokat is be kellett állítani.
Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút között biztosítóberendezési hiba lassította a szombati vonatközlekedést. A helyreállításig hosszabb menetidőre, egyes esetekben rövidebb útvonalon közlekedő járatokra, pótlóbuszos átszállásra kellett számítani a pécsi fővonalon és a Pécs–Gyékényes vonalon.
Biztosítóberendezési hiba lassította a dél-dunántúli vonatokat
A hibát még délelőtt kijavították, de addig:
- a Szentlőrincről 5:38-kor Pécsre induló személyvonat (8070) nem közlekedett, utasai VOLÁN járattal utazhattak, amely ezért betér a vasútállomásra is,
- a Dombóvárról 6:00-kor Pécsre induló személyvonat (8052) csak Szentlőrincig közlekedett, utasai pótlóbusszal utazhattak tovább,
- a Pécsről 6:33-kor Dombóvárra induló személyvonat (8057) csak Szentlőrinctől közlekedett, utasai addig a 6:27-kor induló Fenyves sebesvonattal (8802) utazhattak, amely ezért csak 5 perccel később, 6:33-kor indult és megáll Mecsekalja-Cserkúton és Bicsérden is,
- Pécsről 6:33-kor pótlóbusz is indult Szentlőrincre köztes megállás nélkül,
- a Pécsről 7:20-kor Barcsra induló személyvonat (8957) csak Szentlőrinctől közlekedett, utasai Szentlőrincig a Pécsről 7:14-kor a fővárosba induló Mecsek InterCityvel (IC 807) utazhattak.
(Mávinform)
