Csapody Balázs: a fiatalok bemutatkozása tette különlegessé a Bocuse d’Or magyar döntőjét

Idén tizedik alkalommal rendezte meg a Magyar Bocuse d’Or Akadémia a verseny hazai döntőjét Budapesten. Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök Food & Room tulajdonosa, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia alelnöke elmondta, mindhárom döntős csapat színvonalas tányérokat tett a zsűri elé. – Hatalmas közönség volt, nem is számítottunk ennyi emberre. Ami pedig külön öröm, hogy most először tanulócsapatok is bemutatkozhattak, mosolygós, lelkes fiatalokkal. Ez hatalmas lökést ad nekik ahhoz, hogy bátran merjenek felkészülni egy-egy versenyre, és jobban figyeljenek a szakma apró fortélyaira – mondta a Sonline.hu-nak Csapody Balázs.

A Bocuse d’Or magyar versenye a fiatal tehetségekről is szól

Forrás: Magyar Bocuse d’Or Akadémia

Harcsa, hagyma, szürkemarha

Az október 2-án megrendezett Bocuse d’Or magyar döntőjében a versenyzők harcsával, makói hagymával és szürkemarha gulyással készített fogásokkal mérték össze tudásukat. Az idei döntő újdonsága volt, hogy a hagyományos versennyel párhuzamosan tanulócsapatok is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. A Magyar Bocuse d’Or Akadémia hagyományteremtő céllal indította el ezt a formátumot az utánpótlás támogatására. Egy Pest megyei és egy Fejér megyei iskola csapata mérte össze tudását.

Fiatalok pályafutását határozhatja meg a Bocuse d’Or – erre példa a siófoki Fodor Noel

A fő verseny győztese Kelemen Roland lett, a nyíregyházi Hunguest Hotels Sóstó séfje, aki ezúttal Vincze Zoltánnal dolgozott együtt. Kelemen Roland többször állt már dobogón a Bocuse d’Or magyar döntőjén, és az előző szezonban ő képviselte Magyarországot a trondheimi európai, majd a lyoni világdöntőn is. Csapata elnyerte a legjobb tálnak járó különdíjat. Akkor a siófoki Fodor Noel volt a commis-a (fiatal segítője), most Vincze Zoltán segíti a munkáját. Csapody Balázs hangsúlyozta, hogy a Bocuse d’Or nemcsak a nemzetközi szereplésről szól, hanem a fiatal tehetségek útkereséséről is. Példaként említette a siófoki Fodor Noelt, aki azóta számos szakmai lehetőséget kapott. – Noel pályafutását is meghatározta, hogy részt vehetett ezen a versenyen. Ez mérföldkő volt számára, és jól mutatja, mennyire fontos, hogy a fiatalok korán kapcsolatba kerüljenek a Bocuse d’Or szellemiségével – mondta az alelnök.