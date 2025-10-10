A balatoni mérnök, aki halnak képzeli magát

– A balatonszemesi művelődési házban az alsó tagozatosokkal a vízi világról beszélgettünk. A végén odajött egy harmadikos kisfiú, és azt mondta: „Nagyon ügyes voltál!” – mesélte Bodó Iván, siófoki halászati mérnök, aki választékos előadásmódjával valóban gyakran magával ragadja hallgatóságát. Hogy miként bontakozott ki benne az írás iránti szeretet, arról így vallott: – Elek Kati néni volt a magyar tanárom, és pontosan emlékszem, hogy a vakációról szóló fogalmazásaim mindig jól sikerültek. Szabályosan jólesett leírni, hogyan horgásztunk édesapámmal a szünidőben, miket fogtam, és mennyire csodálatos a Balaton. Azt is megírtam, hogy az édesapám a példaképem – idézte fel.

Bodó Iván íróként a Balaton vízi világából merít ihletet

Fotó: Facebook/Bodó Iván

Bodó Iván számára mindig is fontos volt a családi hagyományok továbbvitele és az ősöktől kapott tudás megőrzése. Pontosan tudja, hogy míg ő 1992. október 1-jén kezdte meg pályafutását, dédapja – aki a halász volt a Balatonon – 1902-ben állt munkába, vagyis éppen kilencven év telt el dédunoka és dédnagyapa felnőtté válása között. Nagyapja már balatoni hajókon teljesített szolgálatot, édesapja pedig matematika–kémia szakos tanárként maga is a tó és a vitorlázás szerelmese volt. – Vidám, derűs ember volt, a jó szavak mestere. Ezért is szerették a tanítványai – mondta szeretettel az édesapjáról.

Szégyellte verseit – álnéven írt

Első írása szakmai témájú volt: Botár Gábor, a Sporthorgász újság szerzője kérte fel, hogy írjon a compóról – arról a halfajról, amely azóta is a kedvencei közé tartozik, ezért ma is egy compómedál lóg a nyakában. Később azonban a versek felé fordult. Az ihletet a mobiltelefonján írt SMS-ek adták, amelyekből játékos, rímes sorokat formált, mert hitt abban, hogy derűsen élni nemcsak jó, hanem szükséges is. Ezekből született meg első kötete, a Minden csak hangulat, amelyet a Kelly Kiadó jelentetett meg Santiago Bodin álnéven.

– Szégyelltem, hogy verseket írok, hiszen egy halászati mérnök foglalkozzon a halaival, és ne a szavaival

– szedte rímbe nevetve Bodó Iván.

Csukás István: Eszedbe ne jusson más költők verseit olvasni

Sorsfordító élményt jelentett számára a találkozás Csukás Istvánnal, aki hosszú éveken át balatonszárszói nyaralójában töltötte a szabadidejét. Egy közös televíziós szereplésük után a neves író meghívta magához. – Kötetet cseréltünk, és megkaptam az ő szerelmes verseit tartalmazó friss könyvét.

Nagyon jó tanácsokkal látott el, például azt mondta: „Eszedbe ne jusson más költők verseit olvasni.” Azt is hozzátette, hogy azok a versek a legerősebbek, amelyek arról a közegről szólnak, amelyben dolgozom. Biztatott, hogy gyerekeknek írjak erről a világról, mert ezt nálam hitelesebben kevesen tudják tolmácsolni

– idézte fel.