Megihlette a Balaton vize

3 órája

A balatoni mérnök, aki halnak képzeli magát

Címkék#Bodó Iván#halászati#Balatoni halmese#gyerek#vers#könyv

Egész életét a Balaton határozza meg, amely egyszerre munkahelye, ihletforrása és szenvedélye. Bodó Iván halászati mérnökként és íróként ebből a világból merít. Műveit, mint a Balatoni halmesék, vagy a Naplóm a halásztanyán, vízparti gyermekkori emlékeiből, és a természet apró csodáiból építi fel. Emellett gyakran tart előadásokat gyerekeknek.

Krausz Andrea
A balatoni mérnök, aki halnak képzeli magát

Fotó: Facebook/Bodó Iván

– A balatonszemesi művelődési házban az alsó tagozatosokkal a vízi világról beszélgettünk. A végén odajött egy harmadikos kisfiú, és azt mondta: „Nagyon ügyes voltál!” – mesélte Bodó Iván, siófoki halászati mérnök, aki választékos előadásmódjával valóban gyakran magával ragadja hallgatóságát. Hogy miként bontakozott ki benne az írás iránti szeretet, arról így vallott: – Elek Kati néni volt a magyar tanárom, és pontosan emlékszem, hogy a vakációról szóló fogalmazásaim mindig jól sikerültek. Szabályosan jólesett leírni, hogyan horgásztunk édesapámmal a szünidőben, miket fogtam, és mennyire csodálatos a Balaton. Azt is megírtam, hogy az édesapám a példaképem – idézte fel.

Bodó Iván
Bodó Iván íróként a Balaton vízi világából merít  ihletet
Fotó: Facebook/Bodó Iván

Bodó Iván számára mindig is fontos volt a családi hagyományok továbbvitele és az ősöktől kapott tudás megőrzése. Pontosan tudja, hogy míg ő 1992. október 1-jén kezdte meg pályafutását, dédapja – aki a halász volt a Balatonon – 1902-ben állt munkába, vagyis éppen kilencven év telt el dédunoka és dédnagyapa felnőtté válása között. Nagyapja már balatoni hajókon teljesített szolgálatot, édesapja pedig matematika–kémia szakos tanárként maga is a tó és a vitorlázás szerelmese volt. – Vidám, derűs ember volt, a jó szavak mestere. Ezért is szerették a tanítványai – mondta szeretettel az édesapjáról.

Szégyellte verseit – álnéven írt

Első írása szakmai témájú volt: Botár Gábor, a Sporthorgász újság szerzője kérte fel, hogy írjon a compóról – arról a halfajról, amely azóta is a kedvencei közé tartozik, ezért ma is egy compómedál lóg a nyakában. Később azonban a versek felé fordult. Az ihletet a mobiltelefonján írt SMS-ek adták, amelyekből játékos, rímes sorokat formált, mert hitt abban, hogy derűsen élni nemcsak jó, hanem szükséges is. Ezekből született meg első kötete, a Minden csak hangulat, amelyet a Kelly Kiadó jelentetett meg Santiago Bodin álnéven. 

– Szégyelltem, hogy verseket írok, hiszen egy halászati mérnök foglalkozzon a halaival, és ne a szavaival 

– szedte rímbe nevetve Bodó Iván.

Csukás István: Eszedbe ne jusson más költők verseit olvasni

Sorsfordító élményt jelentett számára a találkozás Csukás Istvánnal, aki hosszú éveken át balatonszárszói nyaralójában töltötte a szabadidejét. Egy közös televíziós szereplésük után a neves író meghívta magához. – Kötetet cseréltünk, és megkaptam az ő szerelmes verseit tartalmazó friss könyvét. 

Nagyon jó tanácsokkal látott el, például azt mondta: „Eszedbe ne jusson más költők verseit olvasni.” Azt is hozzátette, hogy azok a versek a legerősebbek, amelyek arról a közegről szólnak, amelyben dolgozom. Biztatott, hogy gyerekeknek írjak erről a világról, mert ezt nálam hitelesebben kevesen tudják tolmácsolni 

– idézte fel.

Bodó Iván könyve a negyedik kiadásnál jár

A bátorítás nyomán újabb művek születtek – köztük a Vízi táplálékpiramis és más versek –, majd megszületett a lányával közösen átélt séták élményeiből a „kis verses enciklopédia”,  ami Tóparti ösvényeken címmel jelent meg. 

  • A Süni magazin felkérésére évszakok szerint haladva a vizek világáról írt gyerekeknek, 
  • míg a Scolar Kiadó felkérésére elkészítette a Balatoni halmesék című kötetet.

Halnak képzelni magunkat kutya kötelességünk

Ez az önéletrajzi ihletésű, ismeretterjesztő könyv arról szól, hogyan lett a még pelenkás kisfiúból halászati mérnök, aki gyerekkori kérdéseire felnőttként, tudományos megfigyelésekkel válaszol. Igazi balatoni mű született, benne a halak titkos világával. – Ez a könyv olyan sikeres lett, hogy öt év alatt már a negyedik utánnyomását éri meg – mondta, majd így folytatta: "A Magyar Horgász nevű lapba is írok. 

Ezt az ikonikus újságot annak idején édesapámmal is mindig megrendeltük. És drága apám biztos büszke rám odafönt, hogy saját rovatom van. Az a címe, hogy Képzeld magad halnak. 

És azt gondolom, hogy akár horgász az ember, akár halászati mérnök: halnak képzelni magunkat kutya kötelességünk." 


 

 

