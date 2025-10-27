Bődületes bukás: nem kicsiben „vasazott” - fotó!

A járőrök figyeltek fel egy rendezetlen portára, ahol láthatóan több tonna fémhulladékot tároltak. A helyszínen hatalmas tárolóládák, mérlegek, rézhulladékok, kábelek, akkumulátorok, szerszámok és darabolásra alkalmas gépek sorakoztak.

Bődületes bukás: nem kicsiben „vasazott”

– Egyértelműen látszott, hogy a területen rendszeres fémfeldolgozás folyik – tájékoztatott hétfőn a NAV. – A „telephely” alapos átvizsgálásakor a bérlő beismerte, hogy a temérdek fém nem a saját háztartásában keletkezett, hanem felvásárolta, majd anyagi haszon fejében tervezte értékesíteni. A NAV elektronikus rendszereiből az is kiderült, hogy az elmúlt 5 évben - egészen az ellenőrzés napjáig közel 96 ezer kilogramm különféle fémhulladékot adott el.

Az egyenruhások a helyszínen több mint 14 tonna illegális fémhulladékot foglaltak le. A 29 éves férfi akár több millió forint bírságra is számíthat.