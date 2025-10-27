október 27., hétfő

Gyűjtögető életmód

Bődületes bukás: nem kicsiben „vasazott” - fotó!

Háztáji „fémnagykerre” bukkantak a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei. Az illető nem kicsiben vasazott.

Harsányi Miklós
A járőrök figyeltek fel egy rendezetlen portára, ahol láthatóan több tonna fémhulladékot tároltak. A helyszínen hatalmas tárolóládák, mérlegek, rézhulladékok, kábelek, akkumulátorok, szerszámok és darabolásra alkalmas gépek sorakoztak. 

– Egyértelműen látszott, hogy a területen rendszeres fémfeldolgozás folyik – tájékoztatott hétfőn a NAV. –  A „telephely” alapos átvizsgálásakor a bérlő beismerte, hogy a temérdek fém nem a saját háztartásában keletkezett, hanem felvásárolta, majd anyagi haszon fejében tervezte értékesíteni. A NAV elektronikus rendszereiből az is kiderült, hogy az elmúlt 5 évben - egészen az ellenőrzés napjáig közel 96 ezer kilogramm különféle fémhulladékot adott el.

Az egyenruhások a helyszínen több mint 14 tonna illegális fémhulladékot foglaltak le.  A 29 éves férfi akár több millió forint bírságra is számíthat.

  

 

 

