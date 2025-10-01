október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büntetés

2 órája

Bődületes büntetés a figyelmetlen sofőröknek: csaknem 70 ezerbe is fájhat a bírság!

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#engedély#autó

A gépkocsitulajdonosnak sok mindenre kell ügyelnie, s ha netán valaki megfeledkezik a kötelezettségéről, mélyen a zsebébe nyúlhat. Elég egy közúti ellenőrzés és borítékolható a bődületes büntetés.

Harsányi Miklós
Bődületes büntetés a figyelmetlen sofőröknek: csaknem 70 ezerbe is fájhat a bírság!

Képünk illusztráció

Fotó: Novotni Ákos

Fontos, hogy 70 ezres bírságot kockáztatsz, ha ezt elmulasztod: a köznyelvben gyakran halljuk a kifejezést, hogy lejár a forgalmi engedély  – bődületes büntetés jár annak, aki megszegi az előírásokat.

A figyelmetlen járművezető nem ússza meg, bődületes büntetés vár rá
A figyelmetlen  járművezető nem ússza meg, bődületes büntetés vár rá

 

Műszaki vizsga, érvényességi idő, forgalmi engedély, szankció

A használt járműveket általában kétévente kell műszakilag ellenőriztetni, míg az új autókra négyéves érvényességgel adják ki az első forgalmit. Előfordulhat, hogy a meghatározott érvényességi idő előtt is szükség van műszaki vizsgára, például egy vonóhorog felszerelése miatt, hívta fel a figyelmet a Hóvége. A forgalmi engedély második oldalának tetején egy fémcsík mellett található a műszaki vizsga érvényességi ideje. Ha ez az időpont elérkezik és nem történik meg az újítás, a járművel törvény szerint nem lehet részt venni a közlekedésben. 

  • Kovács Márió, a kaposvári Kaposvár-Car Kft. ügyvezetője szerdán azt mondta: náluk az autósok 98 százaléka figyel a műszakival kapcsolatos határidőre, ám az is előfordult, hogy valaki lejárat előtt egy nappal jelentkezett be. Kiemelte: havonta 170-200 műszaki vizsgát tartanak, s akad olyan autó is, amelynek a műszaki állapota nem felel meg a követelményeknek, ezeket nem engedik át. 
  • A szakember egyetért azzal, hogy büntetést kap az a sofőr,  aki lejárt műszakival vesz részt a forgalomban. Ezek a sofőrök ugyanis nem csak saját magukra, hanem másokra is veszélyesek. 

 

Bődületes büntetés a figyelmetlen sofőröknek: súlyos tízezrekbe fájhat a bírság!

  • – 1977 óta vezetek, van  egy 14 éves dízel személyautóm van, s épp a múlt héten vittem műszakira  – válaszolta kérdésünkre szerdán a magyaregresi Hatta József. – A kocsi elsőre átment a vizsgán, figyelemmel kísérem az állapotát, fontosnak tartom a precíz karbantartást, mivel ha egy járművet elhanyagolnak, akkor egyik probléma után jön a másik. Az autóra vonatkozó szabályok betartása alap, s ha minden rendben van, akkor nem kell félni a bírságtól. 
  • Hatta József hallott már olyat, hogy valaki lejárt műszakival közlekedett. Ennek hátterében figyelmetlenség, feledékenység, vagy akár szándékosság is állhat. 

 

A jogszabály fix összegű bírságot helyez kilátásba

A Sonline.hu kérdésére, miszerint mekkora büntetést fizetnek azok a járművezetők, akik lejárt műszakival közlekednek, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) Kommunikációs Szolgálata kedden közölte: ha három hónapnál nem régebben járt le az érvényesség, akkor a bírság összegének megválasztása az intézkedő rendőr mérlegelési jogkörébe tartozik.

Azonban ha ennél hosszabb ideje járt le, akkor a jogszabály fix összegű bírságot helyez kilátásba, derült ki az SVMRFK tájékoztatójából. - Három és hat hónap között 31 200 forintot, 6 és 12 hónap között 39 600 forintot, 12 hónap után pedig 46 800 forintot.

Adódik a kérdés: mi van, ha a járművezetőket emiatt többször elfogják a rendőrök? Az SVMRFK arról számolt be: a mérlegelési jogkörben kiszabott helyszíni bírság összege első esetben 6500 forinttól 65000 forintig, hat  hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 90 000 forintig terjedhet. A fix összegű bírsággal szankcionált szabálysértések ismételt elkövetése esetén a bírságösszeg automatikusan nem változik, jogalkotó egyéb joghátrányokkal súlyosbítja a szankciót. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu