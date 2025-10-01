Bődületes büntetés a figyelmetlen sofőröknek: csaknem 70 ezerbe is fájhat a bírság!

Fontos, hogy 70 ezres bírságot kockáztatsz, ha ezt elmulasztod: a köznyelvben gyakran halljuk a kifejezést, hogy lejár a forgalmi engedély – bődületes büntetés jár annak, aki megszegi az előírásokat.

A figyelmetlen járművezető nem ússza meg, bődületes büntetés vár rá

Műszaki vizsga, érvényességi idő, forgalmi engedély, szankció

A használt járműveket általában kétévente kell műszakilag ellenőriztetni, míg az új autókra négyéves érvényességgel adják ki az első forgalmit. Előfordulhat, hogy a meghatározott érvényességi idő előtt is szükség van műszaki vizsgára, például egy vonóhorog felszerelése miatt, hívta fel a figyelmet a Hóvége. A forgalmi engedély második oldalának tetején egy fémcsík mellett található a műszaki vizsga érvényességi ideje. Ha ez az időpont elérkezik és nem történik meg az újítás, a járművel törvény szerint nem lehet részt venni a közlekedésben.

Kovács Márió, a kaposvári Kaposvár-Car Kft. ügyvezetője szerdán azt mondta: náluk az autósok 98 százaléka figyel a műszakival kapcsolatos határidőre, ám az is előfordult, hogy valaki lejárat előtt egy nappal jelentkezett be. Kiemelte: havonta 170-200 műszaki vizsgát tartanak, s akad olyan autó is, amelynek a műszaki állapota nem felel meg a követelményeknek, ezeket nem engedik át.

A szakember egyetért azzal, hogy büntetést kap az a sofőr, aki lejárt műszakival vesz részt a forgalomban. Ezek a sofőrök ugyanis nem csak saját magukra, hanem másokra is veszélyesek.

Bődületes büntetés a figyelmetlen sofőröknek: súlyos tízezrekbe fájhat a bírság!

– 1977 óta vezetek, van egy 14 éves dízel személyautóm van, s épp a múlt héten vittem műszakira – válaszolta kérdésünkre szerdán a magyaregresi Hatta József. – A kocsi elsőre átment a vizsgán, figyelemmel kísérem az állapotát, fontosnak tartom a precíz karbantartást, mivel ha egy járművet elhanyagolnak, akkor egyik probléma után jön a másik. Az autóra vonatkozó szabályok betartása alap, s ha minden rendben van, akkor nem kell félni a bírságtól.

Hatta József hallott már olyat, hogy valaki lejárt műszakival közlekedett. Ennek hátterében figyelmetlenség, feledékenység, vagy akár szándékosság is állhat.

A jogszabály fix összegű bírságot helyez kilátásba

A Sonline.hu kérdésére, miszerint mekkora büntetést fizetnek azok a járművezetők, akik lejárt műszakival közlekednek, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) Kommunikációs Szolgálata kedden közölte: ha három hónapnál nem régebben járt le az érvényesség, akkor a bírság összegének megválasztása az intézkedő rendőr mérlegelési jogkörébe tartozik.