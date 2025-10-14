Titkos módszer a villanyszámla csökkentésére: csak ezt kell beállítanod a bojleren

Különösen fontos odafigyelni arra, melyik berendezés mennyit fogyaszt, hiszen a fűtés és a meleg víz előállítása a legnagyobb terhet jelenti a családi kasszának. Sokan nem is gondolnák, de a villanybojler az egyik legnagyobb energiafogyasztó készülék a lakásban. Ha nem megfelelően van beállítva, vagy folyamatosan túl magas hőfokon tartja a vizet, jelentősen megemelheti a villanyszámlát.

Ezekre érdemes odafigyelned, ha bojlered van

Fotó: MW

Ha vízköves a bojler, megnő az energiafogyasztása

A bojler élettartama jelentősen múlik a vízkőlerakódás mértékén. Minél kevesebb a vízkő, annál kisebb a mechanikai és elektromos meghibásodások kockázata. Ezért ajánlott körülbelül kétévente szakemberrel átvizsgáltatni a készüléket. A karbantartás során elvégzik a vízkőmentesítést, ellenőrzik a biztonsági szelepet, szükség esetén kicserélik az anódrudat, átvizsgálják a szigetelést, valamint a villamos csatlakozásokat is felülvizsgálják.

Különösen az idősebb készülékeknél gyakori, hogy a szigetelés nem megfelelő minőségű vagy elhasználódott. Ez hőveszteséget okoz, ami viszont megnöveli az energiafelhasználást. A bojler és a hozzá kapcsolódó csövek köré helyezett habszivacs vagy szigetelő jelentősen csökkentheti ezt a veszteséget, így hozzájárul az energiahatékonyság javításához. Emellett az is sokat számít, ha egy olyan helyiségben helyezik el, amely fűtött, így a környezeti hőmérséklet is segít a hő megtartásában.

Megfelelő hőfok beállítása

Az ideális hőmérséklet beállítása rendkívül fontos. Ha túl magasra, például 70-80 fokra állítjuk a bojler hőmérsékletét, az fölösleges energiafogyasztást eredményez. Ezzel szemben, ha túl alacsony, 40-50 fok, akkor megnő a baktériumok elszaporodásának veszélye, éppen ezért az 55-60 fok közötti hőmérséklet a legmegfelelőbb, mert ez elegendő meleg vizet biztosít, miközben csökkenti a vízkőképződés esélyét.

– A probléma az, hogy a meleg víz fenntartása csak egy bizonyos ideig biztosított a bojlerben – mondta Fábos Attila, villanyszerelő. A megfelelő hőfok beállítása pedig attól is függ, hogy mennyi meleg vizet használunk el naponta, vagyis milyen kapacitásúra van szükség. Nem mindegy, hogy például egy 120 literes vagy egy 200 literes készülékről beszélünk, illetve mekkora fűtőbetéttel működik. Ezek a tényezők együttesen határozzák meg, hogy mennyi energiára van szükség a víz megfelelő melegítéséhez. Érdemes tehát átgondolni, melyik a legmegfelelőbb választás az adott háztartás számára – hangsúlyozta.

A szakember szerint mostanában egyre népszerűbbek az úgynevezett EVO bojlerek, amelyek két külön tartállyal rendelkeznek.

– Az egyik tartály folyamatosan melegen tartja a vizet, míg a másik időzítetten működik: például, ha valaki reggel 7 körül szokott fürdeni, a készülék megtanulja ezt a szokást, és már 6 órakor elkezdi melegíteni a második tartályt. Ez lehet az egyik leghatékonyabb megoldás. Hozzátette: ugyanakkor télen a bejövő víz jóval hidegebb, ami nehezíti a működést. Sokak hibája, hogy kihúzzák vagy lekapcsolják a bojlert, abban a hitben, hogy így spórolnak. Pedig ez nemcsak a készüléknek árt, hanem azt is kockáztatja, hogy nem lesz időben meleg víz, amikor szükség lenne rá.

– Az alacsony vérnyomásúak különösen kedvelik a forró vizet, ezért a 60 fokos hőmérséklet az ideális kiindulópont lehet. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a vízkőlerakódás már 60 fok felett kezd intenzíven kialakulni. Ezért szerintem ez a fok egy optimális beállítás – mondta.

Mikor érdemes búcsút inteni a régi bojlernek?