1 órája
Döbbenetes, mi történik a magyar boltokban: ki sem találnád, kiket kapnak el az üzletekben
A rendőrségtől kapott somogyi adatokat érdekes böngészni. Egyre több a bolti lopás, emiatt védekeznek a tolvajok ellen a boltosok.
Képünk illusztráció.
Fotó: Dinya Magdolna
Riasztó mértékben emelkedett a bolti lopások száma Magyarországon az elmúlt négy évben, egyes vármegyékben akár ötszörösére is nőtt az esetszám. A rendőrségi adatok szerint különösen a kis értékű lopások száma ugrott meg, ami több mint duplájára emelkedett országszerte. A bolti lopások száma drámai növekedést mutat Magyarországon - derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott adatokból. Az 50 ezer forint feletti értékre elkövetett lopások száma 78 százalékkal emelkedett 2020 óta, míg az 50 ezer forint alatti, szabálysértési értékhatár alatti esetek száma több mint 120 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban.
Gyermekes csínytevés és megélhetési lopás
A kaposvári Kovács ABC iskolák közelében működik, ezért a tulajdonos, Baracskai Eszter leginkább azzal találkozik, hogy inkább a fiatalok csennek el néhány árut a polcokról. Gyerekes csínytevésnek mondhatná, de azért ez több annál, tette hozzá. Hasonló esetben nem is hívnak rendőrt, inkább az iskolaigazgatókkal beszélik meg a történteket. Megélhetési lopások viszont nem jellemzők náluk, szerinte a tolvajok inkább a multiknál próbálkoznak.
Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Lidl-nél lopásgátló bevásárlókocsikat vezetnek be, írta meg a Világgazdaság. A járműveket hiába tolná ki gyorsan a tolvaj, a kerekek leblokkolnak, így megakadályozzák a menekülést.
A bolti lopások területi eloszlása
A területi eloszlást vizsgálva jelentős különbségek figyelhetők meg. Zala vármegyében például az 50 ezer forint feletti értékű lopások száma az ötszörösére emelkedett négy év alatt, 82-ről 424-re. Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Veszprém vármegyékben megduplázódott az ilyen esetek száma. A lakosságszámhoz viszonyítva Heves és Zala megyében a legmagasabb a bolti lopások aránya, szedte össze a Pénzcentrum.
A fővárosban és Pest vármegyében regisztrálták a legtöbb nagy értékű lopást: 2024-ben Budapesten 2002, Pest vármegyében pedig 808 ilyen eset történt. Országos szinten tavaly összesen 7205 nagy értékű bolti lopás miatt indult eljárás, míg idén az első félévben már 3653 esetet regisztráltak.
Az 50 ezer forint alatti, szabálysértési értékre elkövetett lopások száma még drasztikusabb növekedést mutat: a 2020-as 6742 esetről 2024-re 15063-ra emelkedett, ami 123 százalékos növekedést jelent. Egyes vármegyékben háromszoros emelkedés is tapasztalható, például Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 356-ról 1153-ra, Fejér vármegyében 249-ről 712-re nőtt az esetek száma.
Bolti szarkák a somogyi adatok tükrében
Az értékhatár függvényében megkülönböztetjük a bűncselekményekben rögzített esetszámokat, valamint a szabálysértési ügyekben indult eljárások számát, felelte érdeklődésünkre a Somogy Vármegyei Rensdőr-főkapitányság sajtószolgálata. Az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (a továbbiakban: ENyÜBS) csak a lezárt eljárások számáról ad tájékoztatást.
Ennek alapján a bűncselekmények, vagyis az 50 ezer forintnál magasabb kárértékű lopások száma Somogyban:
- 2020 135
- 2021 69
- 2022 131
- 2023 157
- 2024 125
- 2025 július végéig 71
A szabálysértési eljárások, vagyis az 50 ezer forint alatti bolti lopások száma Somogyban
- 2020 258
- 2021 235
- 2022 278
- 2023 350
- 2024 333
- 2025 július végéig 185
A somogyi rendőrök hozzátették, hogy Covid19-koronavírus-járvány idején bevezetett egyes intézkedések, főként a boltzárak statisztikailag is mérhető hatást gyakoroltak a bolti lopások számára. Azt is megemlítették, hogy jelentős prevenciós hatású, ha egy üzlet biztonsági kamerával van ellátva.