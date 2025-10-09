Döbbenetes, mi történik a magyar boltokban: ki sem találnád, kiket kapnak el az üzletekben

Riasztó mértékben emelkedett a bolti lopások száma Magyarországon az elmúlt négy évben, egyes vármegyékben akár ötszörösére is nőtt az esetszám. A rendőrségi adatok szerint különösen a kis értékű lopások száma ugrott meg, ami több mint duplájára emelkedett országszerte. A bolti lopások száma drámai növekedést mutat Magyarországon - derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott adatokból. Az 50 ezer forint feletti értékre elkövetett lopások száma 78 százalékkal emelkedett 2020 óta, míg az 50 ezer forint alatti, szabálysértési értékhatár alatti esetek száma több mint 120 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban.

Sok a bolti lopás, bár a vevők többsége becsületes Fotó: Kallus György

Gyermekes csínytevés és megélhetési lopás

A kaposvári Kovács ABC iskolák közelében működik, ezért a tulajdonos, Baracskai Eszter leginkább azzal találkozik, hogy inkább a fiatalok csennek el néhány árut a polcokról. Gyerekes csínytevésnek mondhatná, de azért ez több annál, tette hozzá. Hasonló esetben nem is hívnak rendőrt, inkább az iskolaigazgatókkal beszélik meg a történteket. Megélhetési lopások viszont nem jellemzők náluk, szerinte a tolvajok inkább a multiknál próbálkoznak.

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Lidl-nél lopásgátló bevásárlókocsikat vezetnek be, írta meg a Világgazdaság. A járműveket hiába tolná ki gyorsan a tolvaj, a kerekek leblokkolnak, így megakadályozzák a menekülést.

A bolti lopások területi eloszlása

A területi eloszlást vizsgálva jelentős különbségek figyelhetők meg. Zala vármegyében például az 50 ezer forint feletti értékű lopások száma az ötszörösére emelkedett négy év alatt, 82-ről 424-re. Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Veszprém vármegyékben megduplázódott az ilyen esetek száma. A lakosságszámhoz viszonyítva Heves és Zala megyében a legmagasabb a bolti lopások aránya, szedte össze a Pénzcentrum.

A fővárosban és Pest vármegyében regisztrálták a legtöbb nagy értékű lopást: 2024-ben Budapesten 2002, Pest vármegyében pedig 808 ilyen eset történt. Országos szinten tavaly összesen 7205 nagy értékű bolti lopás miatt indult eljárás, míg idén az első félévben már 3653 esetet regisztráltak.