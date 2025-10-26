október 26., vasárnap

A legjobb borok stresszes tőkéken születnek

Címkék#növény#szőlőtőke#bor#stressz#víz#hiány

A bor világában gyakran halljuk azt a mondást, hogy a küzdő szőlő adja a legjobb bort. De mit is jelent ez valójában? Mi történik a tőkékkel, amikor szándékosan megfosztják őket a bőségtől – a víztől, a tápanyagoktól, a kényelemtől –, és hogyan válik ebből a hiányból gazdag, prémium ízvilág a borokban?

Lugosi Laura

A bor világa tele van legendákkal, költészettel és tudománnyal. De van egy különösen szép, szinte paradox gondolat, amely minden nagy borász szívében közös: a legjobb bor nem a bőségben, hanem a hiányban születik. A szőlőtőke, amelynek gyökerei száraz, kavicsos, szegény talajban kapaszkodnak, amelyet a szél perzsel, a nap szárít, a víz ritkán ér el — éppen ez a tőke teremti a legnemesebb gyümölcsöt.

miből lesz a jó bor?
A szűk esztendőkben születnek a legjobb borok
Fotó: MW

A stressz biológiája – hogyan „gondolkodik” a szőlő

Ahogy Steve Smith, új-zélandi Master of Wine magyarázza a Decanter magazinban: a szőlőtőke célja nem az, hogy bort adjon, hanem hogy fennmaradjon. Ha a környezete kényelmes, a talaj gazdag és nedves, a növény minden energiáját a hajtások és levelek növesztésére fordítja – hiszen biztonságban van, nem kell szaporodnia. De ha a föld kiszárad, a tápanyag kevés, és a túlélés kérdésessé válik, a tőke stratégiát vált: mindent a gyümölcsbe fektet. Édesebb, aromásabb, koncentráltabb bogyókat érlel, hogy azok minél csábítóbbak legyenek a madarak számára – így biztosítva, hogy a magjai továbbéljenek. Azonban a szőlőt érő stressz nem minden esetben áldás. Ha túlzott a hiány, a szőlő levelei elszáradnak, a gyümölcs összeaszik, a borból eltűnik az egyensúly.

A vízstressz – vagyis a víz korlátozott jelenléte – lehet jótékony, de csak addig, amíg a tőke nem szenved végzetesen. Túl sok víz híg, jellegtelen bort ad; túl kevés víz pedig „főtt”, mazsolás, durva ízeket eredményez.

Egy jó borász tehát nemcsak termesztő, hanem karmester: a szenvedés mértékét hangolja. Tudja, mikor kell visszafogni a kényelmet, és mikor kell enyhíteni a szorításon. A bor igazi minősége ebben a törékeny egyensúlyban születik meg – ott, ahol a növény még küzd, de nem pusztul el.

Mit mond a borász?

Hujber Attila, a Hujber Pincészet ügyvezetője elmondta, hogy az illat- és zamatanyagok kialakulásához elengedhetetlen a csapadék és a napsütés megfelelő aránya. Számukra az idei évjárat összességében kedvezően alakult a Dél-Balaton borvidékén.

Jó évjáratot tudhatunk magunk mögött – a napsütéses órák száma bőven volt, és bár volt némi csapadékhiány, ami a termés mennyiségére hatott, a minőséget ez nem befolyásolta. Az illat- és zamatanyagok, valamint a frissességet biztosító savak szépen megmaradtak.

Hujber Attila hozzátette, hogy a Dél-Balaton térségében nem jellemző a kiépített öntözéstechnológia, így a termelők teljes mértékben az időjárásra vannak utalva.

A Hujber pincészet szőlője
A Hujber pincészet szőlője
Forrás: Borjour Magazin

A stressz emberi tükre

Az ember esetében ez a szituáció épp fordítva van; mi, emberek is rendelkezünk környezettel, amely formál, táplál, befolyásol minket. De míg a szőlő nem tudja megválasztani a talajt, mi képesek vagyunk változtatni azon, ami körülvesz. A növény számára a stressz ösztön, az élet utolsó védelme, az ember számára viszont a stressz gyakran romboló erő. A túlterheltség, a szorongás, a bizonytalanság nem édesebbé, hanem keserűbbé tesz. Mi, emberek is képesek vagyunk energiát teremteni a hiányból – de nem állandóan. Ha túl sok a nyomás, kiégés, betegség, lelki üresség követi. A szőlő küzdése ezzel szemben a boraiban harmóniát teremt, az emberé viszont egyensúlyt kíván.

A túl sok megpróbáltatás sem jó
A túl sok megpróbáltatás sem jó 
Forrás: sjvtandv.com
  • A természet tehát ismét leckét ad. A szőlő megmutatja, hogy az érték nem a bőségben, hanem az egyensúlyban rejlik. Egy kis stressz – legyen az aszály, szél vagy hegyoldali kitettség – összesűríti az élet ízét, karaktert, mélységet ad. De ha a küzdelem túl nagy, az élet elszárad.
A legjobb bor nem a bőségben, hanem a hiányban születik
A legjobb bor nem a bőségben, hanem a hiányban születik
 Forrás: vinodirect.co.uk

 

