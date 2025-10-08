október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Fáklyaként lángolt a ház, öten haltak meg lakástűzben

Címkék#esély#tűz#láng#kémény

A tűzoltókat újra riasztották. Iszonyatos tragédia: öten haltak meg idén a lakástüzekben.

Harsányi Miklós

Október elsejéig összesen 176 lakóépület gyulladt ki Somogyban, néggyel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában – borzalmas tragédia történt, a lakástüzekben öt ember vesztette életét, tizenketten sérültek meg.

Borzalmas tragédia: a lakástüzekben öt ember vesztette életét
 Borzalmas tragédia: a lakástüzekben öt ember vesztette életét

Tizenhétszer hálószobában csaptak fel a lángok

  • – 2022 első kilenc hónapjában 189, 2023-ban 193, 2024-ben 172, 2025-ben pedig 176 lakástűzhöz riasztották a somogyi tűzoltókat – összegzett szerdán a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). Negyvenhárom esetben a kéményben, huszonhét alkalommal a konyhában, tizenkilencszer a tároló helyiségben, tizenhétszer a hálószobában, tizenegyszer pedig a padláson csaptak fel a lángok. A leggyakrabban zárlat, nyílt láng használata, a kémény leromlott műszaki állapota, az elektromos hálózat túlterheltsége és a tűzhelyen felejtett étel miatt keletkezett tűz. A beavatkozást 11 helyszínen gázpalackok nehezítették.

 

Fáklyaként lángolt a ház, borzalmas tragédia: öten haltak meg lakástűzben

  • A 176 tűzzel érintett lakóház közül egyben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat. 
  • – A tűzesetek károsultjai legtöbbször idős emberek, ezért az ő körükben különösen fontos az odafigyelés, hiszen életkorukból, egészségi állapotukból fakadóan nagyobb az esélye az olyan tüzek keletkezésének, amelyek előidézője lehet a feledékenység, a figyelmetlenség és a tűzvédelem elhanyagolása – hívta fel a figyelmet az SVKI.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu