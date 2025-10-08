Helyi közélet
1 órája
Fáklyaként lángolt a ház, öten haltak meg lakástűzben
A tűzoltókat újra riasztották. Iszonyatos tragédia: öten haltak meg idén a lakástüzekben.
Október elsejéig összesen 176 lakóépület gyulladt ki Somogyban, néggyel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában – borzalmas tragédia történt, a lakástüzekben öt ember vesztette életét, tizenketten sérültek meg.
Tizenhétszer hálószobában csaptak fel a lángok
- – 2022 első kilenc hónapjában 189, 2023-ban 193, 2024-ben 172, 2025-ben pedig 176 lakástűzhöz riasztották a somogyi tűzoltókat – összegzett szerdán a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). Negyvenhárom esetben a kéményben, huszonhét alkalommal a konyhában, tizenkilencszer a tároló helyiségben, tizenhétszer a hálószobában, tizenegyszer pedig a padláson csaptak fel a lángok. A leggyakrabban zárlat, nyílt láng használata, a kémény leromlott műszaki állapota, az elektromos hálózat túlterheltsége és a tűzhelyen felejtett étel miatt keletkezett tűz. A beavatkozást 11 helyszínen gázpalackok nehezítették.
Fáklyaként lángolt a ház, borzalmas tragédia: öten haltak meg lakástűzben
- A 176 tűzzel érintett lakóház közül egyben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.
- – A tűzesetek károsultjai legtöbbször idős emberek, ezért az ő körükben különösen fontos az odafigyelés, hiszen életkorukból, egészségi állapotukból fakadóan nagyobb az esélye az olyan tüzek keletkezésének, amelyek előidézője lehet a feledékenység, a figyelmetlenség és a tűzvédelem elhanyagolása – hívta fel a figyelmet az SVKI.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre