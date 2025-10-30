október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulók
2 órája

Macska-egér harc: ezért nem érdemes részegen, bukósisak nélkül menekülni a rendőrök elől

Címkék#szél#egérút#kanyar#harc

Nem érdemes menekülni, ilyen amatőr módon meg főleg nem. Macska-egér harc a mellékúton: rendőrök üldöztek egy részeg, bukósisak nélküli motorost.

Fedetlen fejjel, bukósisak nélkül motorozott egy középkorú férfi, ősz hajába kapott a szél, talán ez tűnt fel a Tolna vármegyei rendőröknek, akik megállították a motorost. Már ez se ment egyszerűen, a történteket a szolgálati autó fedélzeti kamerája megörökítette.

Bukósisak nélkül motorozott, aztán egérutat akart nyerni
Bukósisak nélkül motorozott, aztán egérutat akart nyerni

Bukósisak nélkül a bekötőúton

A motoros érezte, hogy vaj van a fején, ezért megpróbált egérutat nyerni, de ezzel egy sajátos macska-egér harc kezdődött. A férfi hol megállt, hol rákapcsolt, de ezzel sem tudta lerázni a rendőröket. Végül egy szalagkorlátnál hatalmasat perecelt, a részeg férfit úgy kellett felsegíteni, hogy megálljon a lábán. De az a javára írható, hogy legalább láthatósági mellény volt rajta.

Somogyban is történt hasonló eset, egy bukósisak nélküli részeg motoros kiegyenesítette a kanyart, ő is rendőrségi fogdán végezte.

 

 

