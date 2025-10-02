Buli lesz a hulladékudvarban

Idén ősszel országjáró körútra indul a MOHU, amelynek célja, egy remek családi programon szervezésén kívül, hogy megmutassa, a hulladék értékes alapanyag, nem pedig szemét. A körút minden állomásán családi fesztivál várja az érdeklődőket, ahol interaktív játékokkal, kvízekkel, workshopokkal és fotófallal gondoskodnak a jó hangulatról. A résztvevők ajándékokat is kaphatnak, ha a megjelölt hulladéktípusokat leadják.

A MOHU feladata, hogy Magyarország 2035-re elérje az uniós környezetvédelmi célokat, a 65%-os újrahasznosítási arányt és a lerakásra kerülő hulladék csökkentését 10% alá. Ebben kulcsszerepe van a hulladékudvaroknak, ahol a leadott anyagokat előkezelik, újrahasznosítják vagy biztonságosan ártalmatlanítják.