2 órája
Buli lesz a hulladékudvarban
Ősszel Kaposvárra is megérkezik a MOHU országjáró roadshow-ja, amely nemcsak szórakoztató családi programokat kínál, hanem azt is bemutatja, hogyan válhat a hulladék értékes alapanyaggá. Október 17-én, 10 és 14 óra között a helyi hulladékudvarban játékokkal, workshopokkal és ajándékokkal várják az érdeklődőket – miközben mindenki megtapasztalhatja, hogy a fenntartható jövő közös ügyünk.
Forrás: mohu.hu
Idén ősszel országjáró körútra indul a MOHU, amelynek célja, egy remek családi programon szervezésén kívül, hogy megmutassa, a hulladék értékes alapanyag, nem pedig szemét. A körút minden állomásán családi fesztivál várja az érdeklődőket, ahol interaktív játékokkal, kvízekkel, workshopokkal és fotófallal gondoskodnak a jó hangulatról. A résztvevők ajándékokat is kaphatnak, ha a megjelölt hulladéktípusokat leadják.
A MOHU feladata, hogy Magyarország 2035-re elérje az uniós környezetvédelmi célokat, a 65%-os újrahasznosítási arányt és a lerakásra kerülő hulladék csökkentését 10% alá. Ebben kulcsszerepe van a hulladékudvaroknak, ahol a leadott anyagokat előkezelik, újrahasznosítják vagy biztonságosan ártalmatlanítják.
A kaposvári helyszínre október 17-én, 10 és 14 óra között várják a családokat. A program jó lehetőség arra, hogy kicsik és nagyok egyaránt játékos formában tapasztalják meg: a fenntartható jövő közös felelősségünk.