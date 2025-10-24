Bunkócska vandál által elhagyott, nyomott bevásárlókocsi keresi gazdaüzletét Kaposváron

Pénteken délelőtt olvasónk fotozta le Kaposváron a vandálok újabb rémtettét: már megint valaki kocsit lopott és rongált meg.

Nem csoda, hogy Lidl blokkolni fogja a bevásárlókocsik kerekét

Fotó: olvasói fotó

Hagyományosan az ilyen bevásárlókocsikat a Városligetbe szokták belecsapkodni a tóba, ám ez a példány már a hídnál elakadt.

Így szárazföldi torzója lett az emberi bunkóságnak.