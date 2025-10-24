Vandálka
Bunkócska vandál által elhagyott, nyomott bevásárlókocsi keresi gazdaüzletét Kaposváron
Olvasónk hívta fel a figyelmünket a fájdalmas csendéletre.
Pénteken délelőtt olvasónk fotozta le Kaposváron a vandálok újabb rémtettét: már megint valaki kocsit lopott és rongált meg.
Hagyományosan az ilyen bevásárlókocsikat a Városligetbe szokták belecsapkodni a tóba, ám ez a példány már a hídnál elakadt.
Így szárazföldi torzója lett az emberi bunkóságnak.
